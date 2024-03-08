Неандертальцы охотились на гиен не ради мяса: ученые сделали неожиданное открытие

Благодаря новому исследованию ученые нашли доказательства того, что неандертальцы использовали шкуры хищных животных в качестве одежды. Это впервые исследователи нашли убедительные доказательства такого применения.

Недавние находки в Пиренейских горах опровергают мнение о том, что неандертальцы носили шкуры только травоядных животных, таких как олени или быки. Обнаруженные исследователями доказательства свидетельствуют о том, что неандертальцы также использовали шкуры гиен, пишет IFLScience.

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Это открытие произошло в Навальмайло, охотничьем лагере неандертальцев, найденном в 2002 году. В слое почвы возрастом от 66 000 до 83 000 лет исследователи обнаружили останки растительноядных животных, которых неандертальцы, когда-то бродившие по этой местности, зарезали и сняли с них шкуры.

Среди этих находок была кость лапы гиены, имевшая повреждения, которые заинтриговали ученых. Хотя эти отметины могли оставить неандертальские орудия, исследователи не исключали и другие возможности, такие как укусы или повреждения от различных животных. Чтобы разгадать тайну, ученые применили алгоритм искусственного интеллекта (ИИ), способный отличать изменения костей, сделанные человеком, от тех, что возникли в результате естественных причин.

Оказалось, что отметины на кости гиены действительно были результатом работы каменных инструментов неандертальцев, что свидетельствует о том, что с животного сняли шкуру. На кости не нашли никаких признаков того, что ее раскалывали для получения костного мозга. А это указывает на то, что гиену, вероятно, использовали только ради ее меха, а не как источник пищи.

Исследователи предполагают, что неандертальцы использовали мех гиены для борьбы с холодом в охотничьем лагере, расположенном на высоте 1100 метров над уровнем моря. Они считают, что использование огня в сочетании со шкурами гиен в качестве одежды или покрывал сыграло решающую роль в выживании в этой местности.

Это открытие противоречит предыдущим представлениям о неандертальцах, поскольку в археологических источниках мало доказательств того, что они использовали хищных животных в качестве пищи или одежды. Хотя прошлогоднее исследование показало, что неандертальцы охотились на пещерных львов в Германии, а останки гиен найдены на других неандертальских стоянках, Навальмайло впервые указывает на то, что древние люди использовали гиен ради их шкур.

Интересно, что на других неандертальских стоянках обнаружены признаки забоя гиен на мясо, а во Франции разделанные кости гиены вызвали предположение, что это — символический предмет, который, возможно, был системой числовых обозначений.

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