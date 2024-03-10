Новая физика или аномалия: что случилось с зондами NASA на расстоянии 3 млрд км от Земли

Когда зонды "Пионер-10" и "Пионер-11" оказались на расстоянии 20 астрономических единиц от нас, то загадочная сила начала их ускорять в направлении к Солнцу.

В 1972 и 1973 годах NASA отправило для исследования Юпитера и Сатурна космические аппараты "Пионер-10" и "Пионер-11", которые впоследствии стали первыми зондами, достигшими края Солнечной системы. С первым аппаратом ученые потеряли связь в 2003 году, а со вторым еще раньше – в 1995-м. хотя предполагается, что они отправились в межзвездное пространство, когда покинули пределы Солнечной системы. Но на расстоянии 20 астрономических единиц от Земли или 3 млрд км с этими зондами произошло нечто загадочное. Оказалось, что оба космических аппарата начали ускоряться по направлению к Солнцу, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Первые исследования на эту тему, которые были направлены на объяснения аномального поведения зондов "Пионер-10" и "Пионер-11" аномалия связана с несоответствием смоделированных и наблюдаемых данных, которые присылали аппараты на Землю. Было высказано предположение, что данное несоответствие можно устранить, если ввести постоянное ускорение неизвестного происхождения, обращенное к Солнцу.

Хотя оба аппарата все еще направлялись за пределы Солнечной системы, на них действовала сила, которая толкала их в направлении Солнца и замедляла их движение. Учитывая тот факт, что эта неизвестная сила начала влиять на зонды на одном и том же расстоянии, некоторые физики предположили, что теория гравитации не совсем верна и в частности это касается закона обратных квадратов Ньютона.

Согласно этому закону сила гравитации между двумя объектами пропорциональна их массам и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Таким образом, влияние гравитации Солнца должно было становится меньше по мере того, как зонды улетали дальше, но данные аппаратов показывали обратное. Исходя из этого некоторые ученые даже высказали предположение о существовании новой физики.

Более поздние исследования предполагали, что это ускорение не связано с каким-либо аномальным движением космических аппаратов. Ученые предположили, что аномалия представляет собой проявление расширения Вселенной, которое вызывает увеличение фонового потенциала. А это увеличение ускоряет космологическое время и вызывает ускорение дивжения.

Как ни странно, запущенные позже другие зонды NASA не столкнулись с такой же аномалией и их движение не было замедлено. Поэтому десятилетия спустя появилось другое объяснение загадочного явления, и ученые решили, что на самом деле проблема была в самих зондах.

Ученые выяснили, что аномальное ускорение аппаратов "Пионер-10" и "Пионер-11" обусловлено силой отдачи, связанной с анизотропным выбросом теплового излучения от зондов. Таким образом, если правильно учесть силу тепловой отдачи, то никакого аномального ускорения не останется.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили уже мертвую галактику, когда Вселенная была еще молодой, хотя, согласно теории, это невозможно. Астрономы обнаружили самую древнюю мертвую галактику, которая находилась в таком состоянии уже через 700 млн лет после Большого взрыва.

Также Фокус писал о том, что жизнь на Марсе могла появиться раньше, чем на Земле и мы все можем быть марсианами. Ученые говорят, что на Красной планете были лучшие условия для зарождения жизни в ранней Солнечной системе.