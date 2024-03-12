Убьет десятки миллионов людей: что такое болезнь Х и почему к ней готовится весь мир

Всемирная организация здравоохранения все чаще поднимает тему загадочной болезни, которая будет гораздо более заразной и смертельной, чем был COVID-19. Врачи призывают мир готовиться к тяжелым временам.

Болезнь X звучит как нечто прямо из научно-фантастического романа, но на самом деле это термин, который эксперты в области здравоохранения и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) используют для обозначения загадочноого заболевания, которое может вызвать серьезный кризис в области здравоохранения во всем мире, причем уровень смертности от нее может стать хуже, чем от COVID-19. И хотя нам почти ничего о ней неизвестно, есть определенные моменты, входящие в этот термин, разобрав которые мы сможем лучше понимать, к столкновению с чем нас готовят, пишет IFLScience.

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Еще в 2018 году ВОЗ впервые заговорила о болезни Х, но она действительно стала реальностью, когда появился COVID-19, доказывая, что мы должны быть начеку в отношении неизвестных и внезапных угроз. В некоторых исследованиях ученые даже предположили, что COVID-19 был своего рода самой первой болезнью X, потому что это был новый и непонятный вирус, стремительно поражающий людей.

Чем на самом деле чем может быть болезнь X, можно только догадываться. ВОЗ следит за множеством неприятных болезней, которые могут вылиться в большие проблемы для человечества, например Эбола и Зика, но болезнь Х — это таинственная угроза, которая еще не проявлялась на наших радарах.

Это все равно что знать, что в темноте что-то есть, но не знать, что именно. Это жуткое чувство неизвестности и исходящей от нее опасности может серьезно сказаться на нашем самочувствии, но это необходимый феномен, так как столкнувшись с ней и будучи в постоянной готовности у человечества будет больше шансов справиться с непредвиденной угрозой. Ученые считают, что уже существуют вирусы, которые могут в любой момент превратиться в болезнь X, если они правильно мутируют и перейдут на людей. Они даже составили подробный список приоритетных для наблюдения и изучения болезней, чтобы быть готовыми к любым их вспышкам.

Недавно к болезни Х было привлечено повышенное внимание после дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе. После этого в сети появились несколько диких теорий о том, что "элиты пытаются подготовиться к следующей пандемии, которая, скорее всего, уже не за горами". На самом деле подобные заявления были далекими от истины и манипулировали сказанным на форуме. Основной целью дискуссии было напомнить человечеству, что ему стоит постоянно быть начеку и готовиться к контролю над чрезвычайной обстановкой, при которой произойдет массовая вспышка заболевания, а также быстрому устранению ее последствий. По сути, миру просто напомнили, что не стоит забывать уроки, усвоенные после пандемии COVID-19, и пренебрегать ими.

Доктор Тедрос Адханом Гебрейесус, представитель ВОЗ, также заявил, что цель организации состоит совсем не в том, чтобы пугать людей, а в том, чтобы сделать их информированными и готовыми к тому, что произойдет в будущем. Потому что, давайте посмотрим правде в глаза, история полна болезней, которые внезапно появлялись и кардинально меняли жизнь человечества, от древних болезней, вроде Черной смерти, до недавних пандемий.

Пандемия COVID-19 уже стала важным уроком для человечества, изменив наше понимание глобальных угроз здоровью Фото: pexels.com

Так стоит ли нам волноваться? Немного, конечно. Но паниковать, строить убежища и запасаться припасами для судного дня, скорее всего не нужно. Пандемии были частью истории человечества на протяжении многих веков, а наш современный суперсвязанный и урбанизированный мир только увеличивает шансы на то, что еще одна болезнь случится. Но вместе с тем есть и положительный момент: мы все лучше готовимся к таким ситуациям, извлекаем уроки из прошлых вспышек, таких как COVID-19, чтобы эффективнее справляться с будущими угрозами, а современные технологии дают нам возможность лучше и быстрее оправляться от них.

Пандемия COVID-19 уже стала важным уроком для человечества, изменив наше понимание глобальных угроз здоровью и нашу коллективную способность реагировать на них. Из этого кризиса мы извлекли бесценные уроки как в глобальном масштабе, так и на индивидуальном уровне, подчеркнувшие важность готовности, устойчивости и сотрудничества. Среди всего, что вынесло человечество после последней пандемии особенно четко можно выделить следующие пункты:

Глобальная координация и сотрудничество. Усиленное международное сотрудничество и обмен информацией имеют решающее значение для раннего обнаружения вспышек и реагирования на них.

Усиленное международное сотрудничество и обмен информацией имеют решающее значение для раннего обнаружения вспышек и реагирования на них. Инвестиции в инфраструктуру здравоохранения. Укрепление систем здравоохранения, включая больницы и учреждения общественного здравоохранения, обеспечивает готовность и устойчивость государств к любым вызовам, связанным с вспышками болезней.

Укрепление систем здравоохранения, включая больницы и учреждения общественного здравоохранения, обеспечивает готовность и устойчивость государств к любым вызовам, связанным с вспышками болезней. Быстрая разработка и распространение вакцин. Оптимизация процессов исследования, утверждения и распространения вакцин поможет спасти миллионы жизней и помогает гораздо более эффективнее бороться с пандемиями.

Оптимизация процессов исследования, утверждения и распространения вакцин поможет спасти миллионы жизней и помогает гораздо более эффективнее бороться с пандемиями. Информирование и просвещение населения. Информирование населения о профилактических мерах, таких как соблюдение правил гигиены и важности вакцинации, необходимо для борьбы с распространением заболеваний.

Информирование населения о профилактических мерах, таких как соблюдение правил гигиены и важности вакцинации, необходимо для борьбы с распространением заболеваний. Личная ответственность. Индивидуальные действия, такие как ношение масок, социальное дистанцирование и вакцинация, играют важную роль в предотвращении распространения болезней и напоминают нам, что не только правительство, но и общество в целом является важным элементом борьбы с наступающими болезнями в тяжелые времена.

Индивидуальные действия, такие как ношение масок, социальное дистанцирование и вакцинация, играют важную роль в предотвращении распространения болезней и напоминают нам, что не только правительство, но и общество в целом является важным элементом борьбы с наступающими болезнями в тяжелые времена. Гибкий график и свободный выбор места работы. Использование вариантов удаленной работы и обучения может снизить уровень передачи инфекции на рабочих местах и в школах во время пиковых вспышек.

Использование вариантов удаленной работы и обучения может снизить уровень передачи инфекции на рабочих местах и в школах во время пиковых вспышек. Поддержка психического здоровья. Признание и устранение последствий пандемий для психического здоровья жизненно важно для общего благосостояния общества, ведь после ее завершения нам в любом случае еще некоторое время придется сталкиваться с ее повсеместными последствиями.

Болезнь X — это не загадочный пришелец из космоса, не опасный зомби-вирус разработанный военными и не вариант сибирской язвы, разработанный в секретных лабораториях, как это часто показывают на больших экранах. Это, в первую очередь, напоминание о том, что мир микробов и вирусов полон сюрпризов, а также призыв к действию, чтобы мы были готовы к любым неожиданностям, которые преподнесет нам природа и эффективно справлялись с ними, в бесконечной гонке человечества и болезней — гонке на выживание нашего вида.

Ранее Фокус писал о древнем вирусе, пробудившемся в нашем организме и вызывающем рак мозга. Спящий миллионы лет вирус проснулся внутри нашего мозга, стимулируя рост агрессивных опухолей, но согласно новому исследованию, у нас есть надежда на лекарство.

Также Фокус писал о том, откуда в последнее время появляется столько вирусов. В настоящее время насчитывается около 1,67 миллиона вирусов, заражающих млекопитающих и птиц, которые еще предстоит идентифицировать. Считается, что до 827 000 из них способны заразить человека.

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