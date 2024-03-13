В Японии вскоре после запуска взорвалась новая космическая ракета: что известно (видео)

Это был первый запуск ракеты-носителя Kairos, созданной японской компанией Space One.

Новая ракета-носитель Kairos японской компании Space One взорвалась через несколько секунд после запуска в космос, целью которого испытание самой ракеты и выведение спутника на околоземную орбиту, пишет The Guardian.

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Компания Space One была основана в Японии в 2018 году и ее основателями стали такие технологические гиганты как Canon Electronics, IHI Aerospace, Shimizu, а также государственный Банк развития Японии.

Японская компания с помощью своей твердотопливной ракеты Kairos планирует выйти на быстроразвивающийся и прибыльный рынок коммерческих запусков спутников на околоземную орбиту. Но первая попытка отправить 18-метровую ракету-носитель в космос со спутником на борту закончилась катастрофой.

Ракета Kairos стартовала со стартовой площадки компании Space One на западе Японии 13 марта в рамках первого испытательного полета, который должен был показать, что ракета не просто работает нормально, но и может выводить спутники на околоземную орбиту.

Но через несколько секунд после старта ракета взорвалась в отдаленной горной местности и ее горящие обломки упали на окружающие склоны. Согласно сообщению Space One, пока что не известно, что стало причиной катастрофы.

Ракета Kairos должна была вывести спутник на околоземную орбиту примерно через 51 минуту после старта. Известно, что из-за нехватки запчастей и других проблем компания Space One 5 раз переносила дату запуска ракеты в космос.

Неудачные первые запуски космических ракет не являются чем-то необычным. Это могут подтвердить специалисты американской компании SpaceX. Как уже писал Фокус, новейшая тяжелая ракета Starship, после двух неудачных запусков в космос должна, как считают в компании, все же пройти третье испытание, запланированное на 14 марта.

Напоминаем, что в июле прошлого года еще одна японская твердотопливная ракета Epsilon S также взорвалась во время испытаний, как уже писал Фокус.

В декабре прошлого года новая японская ракета-носитель H3 взорвалась во время запуска, как уже писал Фокус, но в феврале состоялось ее успешное испытание. Для японского космического агентства JAXA эта ракета теперь станет основной для запусков в космос.

Среди успехов Японии в освоении космоса стоит вспомнить недавнюю успешную посадку модуля SLIM на Луне. Таким образом Япония стала пятой страной в мире, которая смогла совершить такой подвиг. Как уже писал Фокус, посадочный модуль после недолгой работы на Луне перешел в спящий режим и казалось, что уже никогда из него не выйдет, но он все же это сделал.

Если говорить о Луне, то стало известно, что РФ совместно с Китаем собирается реализовать ядерный проект на Луне. Две страны планируют построить на спутнике Земли ядерный реактор, который должен обеспечить энергией их совместную лунную базу, как уже писал Фокус.