Смириться и довериться жизни: 4 простых шага на пути к обретению счастья

В наше время мало кто может назвать себя полностью счастливым. Всегда то там, то тут есть какие-то нюансы, мешающие нам в полной мере ощутить счастье, но ученые рассказали, как с ними бороться.

Стремление к счастью — общая цель миллионов людей по всему миру, но его достижение часто похоже на прохождение сложного лабиринта. Это путешествие, которое требует понимания, терпения, а иногда и подсказок извне. Именно здесь на помощь приходят эксперты, которые предлагают уникальный взгляд на счастье, основанный как на науке, так и на личном опыте, пишет Make It.

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Директор Центра точного питания и здоровья при Университете Аризоны и писатель Флойд Чилтон объясняет, что наш мозг жестко настроен на выживание, а значит, часто по умолчанию испытывает страх и тревогу — пережитки потребности наших предков отбиваться от угроз. Этот инстинкт, хотя и полезен в дикой природе, в современном мире может привести лишь к ненужному стрессу. Для борьбы с этим он предлагает четырехступенчатый подход к культивированию более счастливого мышления. В него входят следующие элементы:

Сознание. Первый шаг включает в себя признание двойственности нашего разума: сознательного и бессознательного. Наш бессознательный ум может вызывать немедленные, часто негативные реакции на ситуации, в то время как наш сознательный ум обрабатывает вещи более медленно и вдумчиво. Осознание этого различия позволяет нам выбирать, к какому разуму прислушиваться. Самому понятию сознания посвящено множество исследований.

Первый шаг включает в себя признание двойственности нашего разума: сознательного и бессознательного. Наш бессознательный ум может вызывать немедленные, часто негативные реакции на ситуации, в то время как наш сознательный ум обрабатывает вещи более медленно и вдумчиво. Осознание этого различия позволяет нам выбирать, к какому разуму прислушиваться. Самому понятию сознания посвящено множество исследований. Осознанность. Это предполагает более глубокое изучение наших негативных мыслей и эмоций, чтобы понять их корни. Прослеживая истоки этих чувств, мы можем начать видеть их в новом свете и не дать им управлять нашим настоящим.

Это предполагает более глубокое изучение наших негативных мыслей и эмоций, чтобы понять их корни. Прослеживая истоки этих чувств, мы можем начать видеть их в новом свете и не дать им управлять нашим настоящим. Смирение. Чилтон выступает за то, чтобы признавать свои эмоции, но не позволять им диктовать нам наши действия. Такие техники, как медитация, могут помочь нам лучше осознать свои чувства и принять сознательное решение не подавлять их. Речь идет о том, чтобы пропустить перегруженный эмоциональный поезд, не садясь на него и позволить всему стрессу отправиться дальше, не задерживаясь внутри.

Чилтон выступает за то, чтобы признавать свои эмоции, но не позволять им диктовать нам наши действия. Такие техники, как медитация, могут помочь нам лучше осознать свои чувства и принять сознательное решение не подавлять их. Речь идет о том, чтобы пропустить перегруженный эмоциональный поезд, не садясь на него и позволить всему стрессу отправиться дальше, не задерживаясь внутри. Доверие. Последний шаг — это принятие жизненного пути с уверенностью в том, что все происходит не просто так. Он поощряет более спокойный подход к жизни, позволяя поверить, что если не сопротивляться, а плыть по течению, то все само собой встанет на свои места.

Наш разум включает в себя множество областей, которые самым различным образом взаимодействуют друг с другом, иногда мешая нам, а иногда давая преимущества, говорят исследования. Советы же Чилтона в какой-то мере соединяют в себе научные понимания окружающей нас среды и духовные наставления, предлагая нам практическую дорожную карту к более счастливой жизни. Следуя этому методу, мы можем научиться с большей легкостью ориентироваться в своем внутреннем мире и менять свой взгляд на жизнь шаг за шагом.

Ранее Фокус писал о том, в каком возрасте люди чувствуют себя самыми счастливыми. Очень часто представители всех возрастных категорий чувствуют себя не такими счастливыми, как хотелось бы. Может ли наука точно определить этапы в нашей жизни, когда мы достигаем расцвета счастья?

Также Фокус писал о том, сколько денег нам нужно для счастья и существует ли какой-то финансовый предел. Ученые провели мета-анализ, чтобы разобраться, достаточно ли нам быть только богатыми, чтобы быть счастливыми.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.