Смириться и довериться жизни: 4 простых шага на пути к обретению счастья
В наше время мало кто может назвать себя полностью счастливым. Всегда то там, то тут есть какие-то нюансы, мешающие нам в полной мере ощутить счастье, но ученые рассказали, как с ними бороться.
Стремление к счастью — общая цель миллионов людей по всему миру, но его достижение часто похоже на прохождение сложного лабиринта. Это путешествие, которое требует понимания, терпения, а иногда и подсказок извне. Именно здесь на помощь приходят эксперты, которые предлагают уникальный взгляд на счастье, основанный как на науке, так и на личном опыте, пишет Make It.
У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!
Директор Центра точного питания и здоровья при Университете Аризоны и писатель Флойд Чилтон объясняет, что наш мозг жестко настроен на выживание, а значит, часто по умолчанию испытывает страх и тревогу — пережитки потребности наших предков отбиваться от угроз. Этот инстинкт, хотя и полезен в дикой природе, в современном мире может привести лишь к ненужному стрессу. Для борьбы с этим он предлагает четырехступенчатый подход к культивированию более счастливого мышления. В него входят следующие элементы:
- Сознание. Первый шаг включает в себя признание двойственности нашего разума: сознательного и бессознательного. Наш бессознательный ум может вызывать немедленные, часто негативные реакции на ситуации, в то время как наш сознательный ум обрабатывает вещи более медленно и вдумчиво. Осознание этого различия позволяет нам выбирать, к какому разуму прислушиваться. Самому понятию сознания посвящено множество исследований.
- Осознанность. Это предполагает более глубокое изучение наших негативных мыслей и эмоций, чтобы понять их корни. Прослеживая истоки этих чувств, мы можем начать видеть их в новом свете и не дать им управлять нашим настоящим.
- Смирение. Чилтон выступает за то, чтобы признавать свои эмоции, но не позволять им диктовать нам наши действия. Такие техники, как медитация, могут помочь нам лучше осознать свои чувства и принять сознательное решение не подавлять их. Речь идет о том, чтобы пропустить перегруженный эмоциональный поезд, не садясь на него и позволить всему стрессу отправиться дальше, не задерживаясь внутри.
- Доверие. Последний шаг — это принятие жизненного пути с уверенностью в том, что все происходит не просто так. Он поощряет более спокойный подход к жизни, позволяя поверить, что если не сопротивляться, а плыть по течению, то все само собой встанет на свои места.
Наш разум включает в себя множество областей, которые самым различным образом взаимодействуют друг с другом, иногда мешая нам, а иногда давая преимущества, говорят исследования. Советы же Чилтона в какой-то мере соединяют в себе научные понимания окружающей нас среды и духовные наставления, предлагая нам практическую дорожную карту к более счастливой жизни. Следуя этому методу, мы можем научиться с большей легкостью ориентироваться в своем внутреннем мире и менять свой взгляд на жизнь шаг за шагом.
Ранее Фокус писал о том, в каком возрасте люди чувствуют себя самыми счастливыми. Очень часто представители всех возрастных категорий чувствуют себя не такими счастливыми, как хотелось бы. Может ли наука точно определить этапы в нашей жизни, когда мы достигаем расцвета счастья?
Также Фокус писал о том, сколько денег нам нужно для счастья и существует ли какой-то финансовый предел. Ученые провели мета-анализ, чтобы разобраться, достаточно ли нам быть только богатыми, чтобы быть счастливыми.
Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.