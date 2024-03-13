Смертельно опасная бессонница: отсутствие сна связали с болезнями сердца, диабетом и раком

Недавнее исследование ученых обнаружило, что нерегулярный сон, даже при его восполнении днем или по выходным, неуклонно разрушает наше здоровье и провоцирует развитие опасных болезней.

Оказывается, недостаточное количество сна — это гораздо более серьезная проблема, чем многие из нас могут думать. Разменивая драгоценные часы ночного отдыха на бодрствование, мы можем незаметно приближать серьезную опасность. Исследователи недавно внимательно изучили, как наши привычки спать могут серьезно повлиять на наше здоровье в будущем, и то, что они обнаружили, звучит довольно пугающе, пишет New York Post.

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В исследовании, которое привлекло внимание множества учреждений здравоохранения во всем мире, ученые из Университета штата Пенсильвания решили выяснить, как различные виды дремоты могут помочь нам предсказать проблемы со здоровьем в будущем. Они внимательно изучили привычки сна около 3700 человек, проверяя их время от времени в течение десяти лет, чтобы увидеть, кто в итоге столкнулся с такими проблемами со здоровьем, как болезни сердца, диабет и депрессия.

Они выделили четыре основных стиля сна: те, кто спит как младенец большую часть ночи, люди, которые играют в догонялки по выходным, те, кто ворочается ночью и борется с бессонницей, и те, кто любит вздремнуть днем.

Несмотря на совет спать не менее семи часов в сутки, большая половина участников исследования либо боролась с бессонницей, либо дремала днем. И, как выяснилось, такой образ жизни не лучшим образом сказывался на их здоровье. Исследование показало, что страдающие бессонницей гораздо чаще сталкиваются с серьезными проблемами, включая болезни сердца и диабет. А те же, кто высыпался в течение дня имели повышенный риск развития диабета и рака.

Интересно, что исследование также показало, что некоторые жизненные обстоятельства, такие как низкий уровень образования или отсутствие работы, могут сделать человека более склонным к бессоннице. С другой стороны, пожилые люди и те, кто выходит на пенсию, чаще были склонны к дремоте. Ученых поразило то, как трудно людям изменить свои привычки сна, даже за десять лет. Скорее всего наши привычки спать слишком тесно связаны с нашим образом жизни, чтобы мы могли их легко менять.

Ведущий исследователь Суми Ли заявила, что нам необходимо лучше понять, что значат здоровые привычки сна. Они включают в себя небольшие, но значимые изменения, такие как сокращение потребления кофеина после обеда, отказ от телефонов в постели перед сном и регулярные физические нагрузки. Если мы будем уделять больше внимания своему сну сейчас, это может окупиться в нашем более здоровом будущим.

Ранее Фокус писал о влиянии сна на развитие мигрени. Проведя масштабное исследование, ученые выяснили, что прерывистый сон вне нормированного графика может довольно серьезно влиять на процессы у нас в голове и выливаться в не самые приятные последствия для здоровья.

Также Фокус писал о девяти простых способах улучшения качества сна. Миллионы людей испытывают проблемы со сном, что негативно отражается на их повседневной жизни, но это поправимо, говорят эксперты.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.