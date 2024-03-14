Скрывался у всех на виду: на Марсе обнаружен новый гигантский вулкан высотой 9 км (фото)

Вулкан "прятался" в течение многих десятилетий в одном из самых известных регионов на Красной планете.

Исследование Марса астрономами из Института SETI и NASA позволило обнаружить огромный вулкан высотой 9 км, который скрывался у всех на виду в одном из самых известных регионов планеты. Но это открытие повлекло за собой появление некоторых загадок, которые еще придется раскрыть, пишет Space.

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Новый вулкан высотой 9 км и диаметром 450 км находится в восточной части вулканической провинции Фарсида недалеко от экватора Марса. Этот объект не видели на снимках планеты в течение многих десятилетий, начиная с 1971 года, когда данный район впервые сфотографировал аппарат "Маринер-9". Только данные современных орбитальных зондов позволили ученым обнаружить гигантский вулкан в давно известном регионе Марса.

Новый вулкан высотой 9 км и диаметром 450 км находится в восточной части вулканической провинции Фарсида недалеко от экватора Марса Фото: NASA

По словам авторов исследования, новый вулкан расположен на границе таких известных регионов как Лабиринт Ночи и Долины Маринер. В это же районе находятся еще три уже давно известных гигантских вулкана. Хотя обнаруженный объект не такой высокий, как его соседи, он больше по диаметру и более разрушен эрозией.

Ученые изучали место, где в прошлом году были обнаружены остатки ледника на Марсе и оказалось, что здесь же находится вулкан, которого раньше не замечали.

Астрономы считают, что этот вулкан был активным в течение длительного периода времени. В юго-восточной части вулкана были обнаружены вулканические отложения, под которыми, вероятно, все еще находится лед ледника. Ученые давно предполагали, что минералы, обнаруженные в этом районе, имеют вулканическую природу, и теперь есть доказательство этому.

Астрономы считают, что этот вулкан был активным в течение длительного периода времени Фото: NASA

Хотя открытие нового вулкана является важным событием, оно же привело к появлению нескольких загадок, на которые еще предстоит найти ответы.

Ученые считают, что вулкан точно был активным в течение долгого времени и начал свое формирование в очень ранний период истории Марса. Но пока точно не ясно, когда именно это произошло.

Также ученые считают, что извержения вулкана происходили в относительно недавнем прошлом, но не ясно является ли вулкан все е активным и могут ли произойти новые извержения.

Есть еще один важный вопрос, на который нужно получить ответ, говорят ученые. Учитывая длительную активность вулкана и наличие льда из ледника под вулканическими отложениями, то может быть сочетание устойчивого тепла и воды могло позволить развиться жизни.

Поэтому данный вулкан является идеальным местом для поиска признаков внеземной жизни на Марсе, считают астрономы.

Новый вулкан расположен на границе таких известных регионов как Лабиринт Ночи и Долины Маринер Фото: NASA

Также ученые говорят, что если лед находится относительно недалеко от поверхности рядом с экватором, то это значит, что будущие астронавты смогут добывать из него воду и создавать ракетное топливо из кислорода и водорода.

Как уже писал Фокус, астрономы сделали еще одно очень важное открытие. Они обнаружили очень близко к Земле черную дыру, которая превращает звезду в спагетти. Астрономы пришли к выводу, что подобный процесс убийства звезд может быть более распространенным, чем считалось ранее.

Также Фокус писал о том, что в этом году жители Земли смогут невооруженным глазом увидеть редкое астрономическое событие появления новой "звезды". Этот яркий космический взрыв происходит, когда звезда белый карлик "переедает" звездным веществом своего соседа.