Ахиллесова пята вируса Эпштейна-Барр найдена: его преимущество стало его приговором

Новая разработка ученых позволила им заблокировать проникновение вируса в организм, дав надежду на излечение миллиардам людей, пораженных коварным заболеванием.

Борьба человечества с вирусом Эпштейна-Барр (EBV) длится уже долгое время, а вакцины или лекарства все нет и нет. Но недавнее исследование ученых пролило свет на некоторые уязвимые места вируса, что потенциально может привести к появлению новых методов лечения. Вирус EBV, открытый в 1964 году доктором Энтони Эпштейном и Ивонной Барр, уютно и незаметно устроился в организме примерно 95% населения планеты. Хотя обычно он никак не проявляет себя, его связь с мононуклеозом, рассеянным склерозом и некоторыми видами рака подчеркивает необходимость разработки эффективных стратегий лечения вопреки его частой пассивной природе, пишет IFLScience.

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В течение многих лет ученые пытались разработать вакцину против EBV, но все попытки безуспешно проваливались. Однако недавнее исследование, проведенное Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний, знаменует собой потенциальный переломный момент в ходе борьбы с болезнью. Исследователи сосредоточились на белке, используемом EBV для проникновения в B-клетки — белые кровяные тельца, в которых вирус может оставаться в спящем состоянии всю нашу жизнь. Разработка двух моноклональных антител, A10 и 4C12, была направлена на блокирование этого процесса, по сути, закрывая проход для EBV, прежде чем он сможет проникнуть внутрь нашего организма и обосноваться там.

Рентгеновская кристаллография показала, что A10 и 4C12 взаимодействуют с разными частями белка gp42. В мышиных моделях A10 показал себя особенно хорошо, значительно препятствуя заражению и предотвращая развитие лимфомы — рака, связанного с EBV. Это открытие позволяет не только предотвратить само заражение, но и защитить людей с ослабленной иммунной системой от более серьезных последствий проникновения вируса.

В перспективе, полученные в ходе исследования знания помогут ученым в создании вакцин, которые будут направлять иммунную систему человека против EBV, считают авторы исследования. Путь от открытия потенциального способа лечения до практического применения разработки еще не завершен, но потенциал будущего, в котором влияние EBV значительно уменьшится для миллиардов людей во всех уголках мира не может не радовать.

Ранее Фокус писал о том, что на 102 году жизни умер Энтони Эпштейн, открывший опасный вирус. Современная наука, ежедневно разрабатывающая множество способов для борьбы с различными видами рака и аутоиммунными заболеваниями, навсегда останется обязана вкладу скромного британского ученого.

Также Фокус писал о том, что ученые объединили два метода лечения для борьбы с лимфомой Ходжкина. Ученые стоят на пороге прорыва в лечении рака: динамичный дуэт терапий обеспечивает ремиссию в 94% у пациентов с лимфомой Ходжкина.