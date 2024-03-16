Полчища мышей охотятся на уникальных птиц и поедают их: ученые собираются их вытравить

Неподконтрольное размножение вредителей на отдаленном острове привело к тому, что из-за нехватки пищи грызуны перешли на питание местными птицами, поставив под угрозу существование этих видов.

Около 200 лет назад мыши пробрались на остров Марион, уникальный уголок природы вблизи Антарктиды, и с тех пор они занимаются настоящим террором местной фауны. Благодаря более теплому климату, вызванному глобальным потеплением, эти вредители процветают и массово причиняют хаос, особенно морским птицам, живущим там. Мыши, которых сейчас огромное количество, уже начали поедать этих птиц, представляя серьезную угрозу для хрупкой дикой природы острова, пишет Associated Press.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Чтобы решить эту проблему, организации по охране природы разработали смелый план: избавиться от мышей с помощью вертолетов и большого количества яда для грызунов. Этот проект, известный как "Марион без мышей", направлен на защиту экосистемы острова и его разнообразных популяций птиц, в том числе странствующих альбатросов, известных своими впечатляющими размахами крыльев. Задача стоит серьезная — если останется хотя бы одна беременная мышь, проблема может начаться снова, так как эти грызуны способны размножаться чудовищными темпами.

Ситуация на острове Марион довольно уникальна, поскольку мыши ранее не часто охотились на морских птиц. Масштабы этой проблемы значительно возросли, и ученые опасаются за будущее почти 30 видов морских птиц на острове. Если не принять меры, эти виды могут исчезнуть в течение следующего столетия, будучи съеденными обыкновенными вредителями. План по уничтожению мышей амбициозен и требует тщательного планирования, особенно для того, чтобы используемый яд не навредил другим видам диких животных и окружающей среде.

За этими масштабными усилиями стоят BirdLife South Africa и Департамент лесного хозяйства, рыболовства и окружающей среды, стремящиеся сохранить уникальное биоразнообразие острова. Стоимость проекта оценивается в 25 миллионов долларов, а предварительная дата начала работ — 2027 год. Прошлые попытки борьбы с вредителями на острове, например, интродукция кошек в 1940-х годах, привели к непредвиденным последствиям, когда кошки расплодились и также начали охотится на местных птиц, подчеркнув хрупкий баланс островных экосистем. Этот проект представляет собой значительную попытку экологического восстановления, направленную на то, чтобы раз и навсегда устранить критическую угрозу сохранению природы в этом уникальном месте.

Ранее Фокус писал о тепловой карте, показывающей страны, которые станут непригодными для жизни. Если глобальная температура Земли повысится всего на 1,5°C, миллиарды людей окажутся под угрозой смерти из-за температур, которые наши тела попросту не смогут вынести.

Также Фокус писал о том, как ученым удалось запечатлеть момент формирования молотоподобной головы у вымирающего вида акул. Ученые смогли задокументировать момент формирования молота у молотоголовой акулы, воспользовавшись, возможно, последней возможностью изучить этот вид лучше.