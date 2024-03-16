Заглянуть под кожу, ничего не вскрывая: ученые создали портативный сканер сосудов

Новая разработка призвана облегчить диагностику болезней сердца, а также выявление ранних стадий рака кожи. Но в будущем авторы собираются значительно расширить ее функционал.

Исследователи совершили большой скачок в области доступной медицинской визуализации, уменьшив громоздкую фотоакустическую систему визуализации до размеров носимого устройства, похожего на высокотехнологичные часы. Фотоакустическая визуализация — это метод, сочетающий свет и звук, позволяющий заглянуть внутрь тела и проверить, как работают сердце и кровеносные сосуды, без необходимости вскрывать что-либо. Обычно такие технологии довольно громоздки, но теперь, благодаря китайским ученым, их удалось скомпоновать в нечто, что можно носить на запястье, пишет New Atlas.

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Этот новый гаджет довольно интересен, потому что позволяет врачам видеть изображения высокого разрешения того, что происходит внутри наших кровеносных сосудов, предлагая более четкую картину, чем традиционное УЗИ. Он особенно хорош для измерения кровотока и уровня кислорода в крови, которые являются ключевыми показателями здоровья сердца. В приборе используется лазер, безопасный для кожи человека, который преобразует излучение в звуковые волны для создания таких точных изображений. Это большой шаг вперед к тому, чтобы сделать мониторинг здоровья сердца более доступным и менее навязчивым, как это произошло с тонометрами.

Добровольцы, тестировавшие носимое устройство в ходе исследования, показали, что оно практично для повседневного использования, даже когда они передвигаются. Он достаточно точен для получения детальных изображений крошечных кровеносных сосудов под кожей, что может стать важным шагом в диагностике таких заболеваний, как рак кожи, или в мониторинге кровотока без необходимости посещения больницы. Создатели планируют использовать эту технологию не только в больницах, но и в общественных медицинских учреждениях для ранней диагностики или постоянного мониторинга состояния здоровья. Единственная загвоздка заключается в том, что на данный момент придется носить с собой рюкзак, в котором хранятся вся технологическая начинка, весящий примерно как пятимесячный ребенок.

Громоздкий рюкзак, необходимый для работы устройства на данном этапе разработки Фото: Lei Xi/SUSTech

В будущем команда намерена отказаться от рюкзака, разработав более компактную и эффективную лазерную систему. Они также работают над усовершенствованием устройства, чтобы отслеживать больше показателей здоровья, что сделает его еще более полезным для выявления различных проблем на ранней стадии. Эта инновация может проложить путь к созданию универсальных носимых медицинских технологий, удобных в использовании и обладающих потенциалом спасения жизни миллионов людей.

Ранее Фокус писал об уровне загрязнения воздуха, который приведет к сердечному приступу уже через час. Новое исследование предполагает, что ранее считавшийся безопасным уровень загрязнения воздуха может привести к скорой смерти.

Также Фокус писал о том, что власти Нидерландов собираются бесплатно раздавать людям солнцезащитный крем. Правительство Нидерландов объявило о новой инициативе в области общественного здравоохранения, направленной на борьбу с растущим уровнем заболеваемости раком кожи в стране.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.