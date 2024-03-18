В 40 раз больше Земли. Поток плазмы с Солнца ударил по Меркурию: что произошло дальше (фото)

На Солнце недавно произошел гигантский корональный выброс массы на обратной стороне звезды, что вызвало появление рентгеновского явления.

Извержение на обратной стороне Солнце, в результате которого в космос вырвался гигантский поток плазмы, привело к тому, что этот поток врезался в Меркурий и вызвал появление рентгеновских полярных сияний, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Космический аппарат NASA Solar Dynamics Observatory зафиксировал на Солнце извержение плазмы, которое появилось в результате очень мощной солнечной вспышки. Судя по количеству видимой плазмы, извержение, вероятно, охватило площадь примерно 500 000 километров в поперечнике, что больше Земли примерно в 40 раз.

Как показали данные космического аппарата, взрыв на Солнце, который оставил после себя массивный огненный каньон на поверхности нашей звезды также вызвал появление большого коронального выброса массы, то есть облака намагниченной плазмы и излучения, которое двигалось с огромной скоростью и врезалось в поверхность Меркурия.

Эта планета из-за своего близкого расположения к Солнцу часто подвергается ударам потоков плазмы с Солнца. В результате таких ударов маленькая планета лишилась своей атмосферы, и она полностью подвержена влиянию сильнейших солнечных бурь.

Космический аппарат NASA Solar Dynamics Observatory зафиксировал на Солнце извержение плазмы, которое появилось в результате очень мощной солнечной вспышки. Судя по количеству видимой плазмы, извержение, вероятно, охватило площадь примерно 500 000 километров в поперечнике, что больше Земли примерно в 40 раз Фото: NASA

Когда электроны корональных выбросов массы достигают ничем незащищенную поверхность Меркурия, то они быстро снижают скорость. Такое замедление заставляет частицы выделять энергию в виде рентгеновских лучей, которые могут фиксировать космические аппараты. В результате на Меркурии возникает явление, которое чем-то похоже на земное полярное сияние, но его видно не в видимом свете, а в рентгеновском.

Ученые считают, что подобные гигантские извержения на Солнце являются признаком того, что пик активности нашей звезды во время 11-летнего солнечного цикла, возможно, уже начался. Этот пик активности называется солнечный максимум.

Когда электроны корональных выбросов массы достигают ничем незащищенную поверхность Меркурия, то они быстро снижают скорость. Такое замедление заставляет частицы выделять энергию в виде рентгеновских лучей, которые могут фиксировать космические аппараты. В результате на Меркурии возникает явление, которое чем-то похоже на земное полярное сияние, но его видно не в видимом свете, а в рентгеновском Фото: NASA

Во время солнечного максимума солнечные вспышки возникают чаще и их мощность намного больше, чем в остальные периоды. Это происходит из-за того, что магнитное поле Солнца становится слабее и магнитные полюса меняют свое положение. Ученые уже видят признаки этого процесса.

С начала года на Солнце ученые наблюдали одни из самых мощных вспышек текущего солнечного цикла, которые оказывают негативное влияние на Землю. Например, как уже писал Фокус, 10 марта на территории Африки произошло продолжительное отключение радиосвязи из-за очередной мощной вспышки.

Одна из самых больших проблем во время солнечного максимума заключается в том, что ученые не могут нормально наблюдать за появлением гигантских солнечных пятне на обратной стороне Солнце, в которых рождаются мощные вспышки и выбросы плазмы. Подобные извержения, в результате которых Меркурий получил свой удар, могут также нанести удары и по Земле, когда Солнце поворачивается обратной стороной к Земле.

Также Фокус писал о о том, что с помощью новой карты Вселенной можно увидеть насколько наше Солнце является маленькой звездой по сравнению с другими крупномасштабными структурами космоса.