Археологи нашли корабль времен войны за ухо Дженкинса: что о нем известно

Ученые обнаружили британский военный корабль "Тайгер", который затонул в 1742 году в Мексиканском заливе. Он связан с войной за ухо Дженкинса, переросшей в полномасштабный конфликт между Британией и Испанией.

Спустя почти три века нашли британский военный корабль "Тайгер" (HMS Tyger), который затонул в 1742 году у берегов нынешнего Национального парка Драй Тортугас в Мексиканском заливе. Об обнаружении и идентификации завила Служба Национальных парков США, пишет IFLScience.

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Обнаруженный корабль связан с так называемой войной за ухо Дженкинса. Война была названа в честь инцидента, связанного с британским капитаном Робертом Дженкинсом, которому испанцы отрезали ухо в 1731 году. Это событие в конечном итоге привело к полномасштабному конфликту между Британией и Испанией.

В 1742 году корабль "Тайгер" сел на мель во время патрулирования вблизи Драй Тортугас, оставив экипаж на острове Гарден-Ки на 66 дней на мели. Они столкнулись с удушающей жарой, назойливыми комарами и жаждой. Чтобы выжить, экипаж построил импровизированный форт и пытался спастись, используя спасенные части корабля.

Недавно археологи обнаружили остатки HMS Tyger, в частности пять британских артиллерийских орудий, разбросанных вблизи места катастрофы.

Эта находка является еще более выдающейся, потому что она связывает нас с прошлым. Археологи могут реконструировать истории тех, кто жил до нас, собирая воедино исторические записи и вещественные доказательства. Руководитель парка Джеймс Кратчфилд подчеркнул важность сохранения таких историй, которые демонстрируют стойкость и решимость тех, кто оказался перед трудностями на море.

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