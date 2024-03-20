Неподвластный времени и войнам: единственный античный храм, сохранившийся практически невредимым (фото)

Храм Гефеста украшен сложными скульптурами, которые иллюстрируют мифологические темы и рассказывают о жизни богов. Эти скульптуры остались загадочными и величественными даже спустя века, а сам храм пережил различные видоизменения на протяжении своей истории.

В Греции, на вершине холма Агорайос, находится замечательное древнее сооружение, выдержавшее испытание временем — Храм Гефеста, также известный как Гефестейон. Этот храм, посвященный Гефесту, богу огня и металлообработки, и Афине Эргани, покровительнице домашнего хозяйства и гончаров, остается одним из наиболее хорошо сохранившихся античных храмов, пишет GreekReporter.

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Его определение как храма Гефеста подтвердили раскопки, во время которых на большей территории холма обнаружили металлургические мастерские. Это опровергает предыдущие предположения, что божествами, которым поклонялись в храме, были Тесей, Геракл или Арес.

Построенный между 460 и 420 годами до н. э., храм демонстрирует особый архитектурный стиль, характерный для храмов в Аттике той эпохи. Он состоит из пронаоса (с греческого "перед жилищем бога") и опистодомоса, которые окружает дорическая колоннада с шестью колоннами на узких сторонах и тринадцатью на длинных.

Все сооружение, от пола до крыши, выложено из пентеливского мрамора, а архитектурные скульптуры — из парийского мрамора. Внизу колоннады находился пьедестал, на котором стояли бронзовые культовые статуи Гефеста и Афины.

Пронаос храма на острове Филе Фото: Википедия

Одной из самых ярких особенностей храма является его богатое скульптурное убранство. Метопы, украшавшие внешний вид восточной стороны, изображают подвиги Геракла, а северную и южную стороны украшают сцены из четырех подвигов Тесея. Эти скульптуры не только добавляют храму величия, но и дают представление о древних мифологических сюжетах.

В задней части, по всей ширине нефа, изображена битва с кентаврами. Великолепные скульптурные работы также украшали фронтоны храма. На западе изображена битва кентавров, а на востоке — встреча Геракла на Олимпе или рождение Афины.

На протяжении своей истории храм претерпевал различные трансформации Фото: Wikipedia

На протяжении своей истории храм претерпевал различные трансформации. Во времена эллинизма (323-31 гг. до н. э.) вокруг него были высажены кусты и деревья, что придало ему эстетической привлекательности. В VII веке нашей эры храм сменили на церковь Агиос Георгиос Акамас, а позже, в течение восемнадцатого века, он служил местом захоронения выдающихся протестантов, умерших в Афинах.

В новейшие времена храм служил местом проведения важных событий, таких как церемония приветствия короля Оттона в 1834 году. Сегодня он является археологическим сокровищем, предлагая посетителям взглянуть на древнегреческие религиозные практики и архитектурные достижения.

Храм Гефеста не только служит свидетельством античного мастерства и архитектурной изобретательности, но и дает ценное представление о религиозных верованиях и культурных практиках того времени.

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