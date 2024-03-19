Уничтожение Афин и Акрополя: как персы навлекли на себя месть Македонского (фото)

В 480 году до н. э. персы под руководством Ксеркса I разрушили и разграбили Афины. Однако примерно через две сотни лет греки отомстили, уничтожив дворец Персеполя.

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В 480 году до н. э. произошло важное событие в античной истории: персидские войска во главе с царем Ксерксом I разрушили Афины, включая их культовый Акрополь. Это разрушение произошло на фоне ряда конфликтов, известных как греко-персидские войны, продолжавшиеся с 499 до н. э. по 449 год до н. э., пишет Greekreporter.

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После периода между войнами 490-480 гг. до н. э., во время которого обе стороны готовились к дальнейшему противостоянию, одна из решающих битв произошла при Фермопилах.

Там спартанские войска, преобладающие по численности, столкнулись с массивной персидской армией, которая в конце концов потерпела поражение летом 480 г. до н. э.

После этой победы Ксеркс со своими войсками двинулся в Аттику через Беотию. Чувствуя приближение вторжения, афинские граждане искали убежища на соседнем острове Саламин, а некоторые решили остаться, пытаясь защитить свои священные храмы. К сожалению, эти попытки оказались тщетными, как описал древнегреческий историк Геродот.

Акрополь, место, украшенное античными храмами и скульптурами, приняло на себя основной удар персов. Среди этих сооружений были Гекатомпедон, колоссальный храм, названный так из-за своей стометровой длины, и меньший храм, посвященный Афине Полиас. Эти храмы могли похвастаться сложными скульптурами, в частности изображениями мифических битв и существ.

Античные шедевры, которые чудом уцелели во время разрушения Афин персами, когда сожгли Акрополь Фото: Public Domain

Несмотря на опустошение, афиняне вернулись, чтобы спасти то, что осталось от их священных мест. Во время религиозной церемонии они похоронили уцелевшие артефакты, нечаянно сохранив их для будущих раскопок.

В XIX веке археологи, такие как Шарль Эрнест Бёль и Панагиотис Каввадиас, откопали эти похороненные сокровища, пролив свет на древнегреческое искусство. Артефакты, найденные на Акрополе, имели следы персидского нашествия, что служило материальным доказательством бурного прошлого города.

Последствия персидского вторжения не ограничились разрушениями: Ксеркс присвоил некоторые шедевры как военные трофеи, в частности бронзовую скульптуру "Убийцы тиранов". Однако последующие события, такие как битва при Саламине и победа греков при Платеях, позволили афинянам отстроить свой город.

Один из ярких примеров античной мести произошел двумя веками позже, когда Александр Македонский сжег дворец Персеполя. Рассказы свидетельствуют, что к этому поступку его подтолкнула Таис, куртизанка, которая сопровождала Александра, и призвала его отомстить за разрушенные персами Афины.

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Эти исторические события показывают циклическую природу конфликтов и непреходящее наследие древних цивилизаций. Благодаря археологическим находкам и историческим свидетельствам мы получаем представление о сложной динамике войны в античности.

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