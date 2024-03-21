Жизнь на Венере: ключевые компоненты земной жизни выжили в условиях адской планеты

Новое исследование ставит под сомнение гипотезу о том, что облака Венеры не пригодны для жизни.

Некоторые ученые считают, что жизнь на Венере существует, но не на поверхности, а высоко в ее облаках. Эти жизненные формы точно будут отличаться от всего, что живет на Земле. Облака Венеры состоят из токсичной серной кислоты, которая разрушает большинство биологических молекул на нашей планете. Но результаты нового исследования, опубликованного в журнале Astrobiology, ставят под сомнение это предположение. По словам ученых, оказывается, некоторые ключевые строительные блоки жизни могут сохранятся в стабильном состоянии в концентрированной серной кислоте, пишет Phys.

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В последние годы ученые активно начали обсуждать возможность существования внеземной жизни в облаках Венеры и некоторые их них предполагают, что жизнь на этой планете все же существует, просто она сильно отличается от земной. Проверить это сможет будущая миссия на Венеру, которая стартует январе 2025 года, как уже писал Фокус.

Команда этой миссии решила проверить, какие сложные органические молекулы, которые являются компонентами жизни на Земле, смогут выжить в концентрированной серной кислоте. То есть в условиях облаков Венеры.

По словам ученых, результаты показывают, что серная кислота не такой уже и сильный разрушитель биологических молекул, как предполагается. Исходя из этого ученые делают вывод, что если определенные молекулы могут быть стабильными в серной кислоте, то, возможно, облака Венеры пригодны для жизни, но это не значит, что там обязательно есть внеземная жизнь.

Ученые для исследования использовали аминокислоты, которые составляют основу белков. Всем живым существам на Земле нужны аминокислоты для создания белков, которые помогают жить любому живому организму, выполняя разные функции.

В последние годы ученые активно начали обсуждать возможность существования внеземной жизни в облаках Венеры и некоторые их них предполагают, что жизнь на этой планете все же существует, просто она сильно отличается от земной Фото: NASA

Ранее авторы исследования уже выяснили, что на удивление такие компоненты жизни, как некоторые жирные кислоты и нуклеиновые кислоты, остаются стабильными в серной кислоте. Теперь пришла очередь аминокислот.

Как показали результаты исследования, у 19 аминокислот, которые необходимы для жизни на Земле, не произошло разрушение молекулярной структуры в течение 1 месяца пребывания в растворе серной кислоты. Ученые выбрали такие концентрации серной кислоты, которые бы соответствовали концентрациям этого соединения в облаках Венеры. Даже при концентрации серной кислоты на уровне 98% биологические молекулы не разрушались.

По словам ученых, очень удивительно, что строительные блоки жизни на Земле остаются в стабильном состоянии в этих условиях и это открывает возможность для обсуждения вероятной пригодности Венеры для жизни. То есть в облаках этой планеты могут существовать сложные химические вещества, необходимые для жизни.

Авторы исследования говорят, что после этого открытия гипотеза о том, что жизнь на Венере существует начинает выглядеть не такой уже и фантастической. Но только исследование облаков Венеры специальным зондом даст окончательный ответ на вопрос о возможной обитаемости этой планеты.

Как уже писал Фокус, NASA собирается отключить один из знаменитых космических телескопов. Одна из четырех Великих обсерваторий, которых осталось всего две, вскоре прекратит научную деятельность.

Также Фокус писал том, какая самая далекая звезда и галактика были обнаружены во Вселенной на сегодняшний день, а также о том, какую самую далекую звезду может увидеть человек невооруженным глазом.