За тысячу лет до открытия: жители Острова Пасхи посетили Америку задолго до Колумба

Несмотря на значительное расстояние в несколько тысяч километров коренные жители Рапа-Нуи путешествовали к материковой Америке задолго до официального открытия острова. Об этом "рассказали" растения.

Недавнее исследование проливает свет на древние связи между первыми жителями Острова Пасхи, также известного как Рапа-Нуи, и Южной Америкой. Исследователи обнаружили потрясающие доказательства того, что около 1 000 лет назад эти первые поселенцы лакомились блюдами из растений, которые росли не на острове, а в Южной Америке, что лежит на расстоянии около 3700 километров от него, пишет Live Science.

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Ученые сосредоточились на изучении зерен крахмала, найденных на обсидиановых лезвиях, раскопанных на археологическом участке Анакены, древнейшего известного поселения на острове. Проанализировав их, они получили детали о выборе пищи и культурных обменах первых жителей Рапа-Нуи.

Вопреки предыдущим предположениям, результаты исследования свидетельствуют о регулярных контактах между полинезийцами и южноамериканцами за века до того, как остров официально открыли голландские исследователи в 1722 году.

Открытие бросает вызов популярным теориям о происхождении и путях миграции ранних поселенцев Рапа-Нуи, указывая на сложное взаимодействие между различными культурами в юго-восточном регионе Тихого океана.

Исследователи изучили 20 обсидиановых лезвий, раскопанных в Анакене, на которых обнаружили следы 46 крахмальных зерен. Однако из-за их размера и сохранности удалось классифицировать только 21 зернышко, которое принадлежало к восьми видам: хлебного дерева, маниоки, таро, фиолетового батата, сладкого картофеля и имбиря.

В некоторых случаях на одном обсидиановом лезвии было несколько видов, поэтому исследователи предположили, что инструменты использовали для разных целей.

Одна из ведущих авторов исследования, Андреа Силенфрейн, отметила: "Наши результаты показывают, что к тому времени, когда люди жили на месте Анакена, они уже путешествовали к южноамериканскому побережью и контактировали с южноамериканскими народами Мы утверждаем, что полинезийские (тихоокеанские) путешественники достигли побережья американского континента и взаимодействовали с местным населением, а позже вернулись на тихоокеанские острова с некоторыми культурами, которые затем выращивались на разных островах наряду с традиционными тихоокеанскими".

Хотя исследование предлагает убедительные выводы, следует быть осторожным из-за трудностей с точной идентификацией древних крахмальных зерен. Тем не менее ученые считают, что это исследование добавляет новую ценную информацию к нашему пониманию предыстории Рапа-Нуи.

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