Радость не только для глаз: ученые описали полезные свойства съедобных цветов

Новое исследование коснулось распространенных ингредиентов во многих блюдах, которые чаще всего добавлялись туда из-за своих вкусовых качеств. Но ученые выяснили, что они также оздоравливают наш организм.

Группа ученых исследовала мир съедобных цветов, чтобы понять, что делает их не только лакомством для глаз, но и для нашего желудка. Авторы исследования рассмотрели четыре различных вида съедобных цветов, обнаружив в них различные полезные соединения. Их научная работа открыла многие преимущества для здоровья, скрытые в этих природных красотах, пишет News Medical.

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Съедобные цветы, часто встречающиеся в средиземноморских и других диетах, ориентированных на укрепление здоровья, содержат огромное количество необходимых питательных веществ и антиоксидантов. Однако не все цветы, которые можно часто встретить в популярных блюдах, были тщательно изучены. Этот пробел в знаниях заставил исследователей изучить их питательный состав. Их интересовало все: от сахаров и белков, содержащихся в этих цветах, до антиоксидантов и витаминов, которые могут принести нам пользу. Благодаря тщательному выращиванию и сбору необходимого урожая, исследование позволило ученым изучить биоактивные соединения цветов, что в будущем может привести как к созданию новых натуральных средств для лечения, так и инновационных продуктов питания на их основе.

Полученные результаты оказались весьма обнадеживающими. Например, гвоздика китайская оказалась цветком, богатым сахаром, а мускатная тыква и фиалка рогатая — отличными источниками белков. Эти растения также оказались богаты такими необходимыми минералами, как кальций, калий и железо. Исследование также подчеркнуло антиоксидантные свойства этих цветов: фуксия и фиалка рогатая выделялись высоким содержанием этих полезных соединений.

Но дело было не только в том, что находится внутри этих цветов, их ароматы тоже оказались в центре внимания ученых. Каждый цветок обладал уникальным ароматом, что заставило ученых рассуждать о возможности его использования не только в кулинарии, но и в натуральных ароматизаторах. Авторы призывают к дальнейшему развитию и изучению данной области, чтобы полностью использовать потенциал съедобных цветов.

Ранее Фокус писал о крохотных растениях, переживших динозавров и ледяной апокалипсис. Ученые выяснили, что привычные нам цветы являются удивительными и, пожалуй, лучшими выживальщиками, адаптирующимися к любым опасностям, будь то травоядные исполины или экстремальные температуры.

Также Фокус писал о том, что лаванда может лечить экзему. В новом исследовании ученые выявили одновременные защитные и успокаивающие эффекты лаванды на кожу, пораженную экземой. Это открытие делает растение одним из самых доступных и универсальных средств борьбы с болезнью.