У Марса свои особенности: что произойдет с магнитным компасом на Красной планете

У четвертой планеты от Солнца нет магнитосферы, но компас все равно может выйти из строя.

На Земле у нас есть очень полезный способ ориентации в пространстве: намагниченная стрелка магнитного компаса выравнивается с магнитным полем нашей планеты и указывает на северный магнитный полюс. Но что случится с магнитным компасом на Марсе? Об этом пишет IFLScience.

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Первые упоминания о таком явлении, как магнетизм, которое возникает естественным образом в магнетитах, то есть намагниченных камнях, уходят в глубину веков. Примерно в 600 году до н.э. древнегреческий философ Фалес Милетский описал это явление, которое он увидел, когда магнетит притягивает железо. Также упоминания о магнетизмы можно встретить в записях китайских ученых датируемых 4 веком до н.э. Но намного позже, примерно в 12 веке нашей эры магнетиты начали использовать для создания компаса, чтобы использовать этот прибор для навигации.

Работа компасов зависит от нашей магнитосферы, то есть магнитного поля Земли, но у Марса больше нет магнитосферы.

Когда люди используют компас для ориентации в пространстве, то это можно сделать благодаря магнитному полю нашей планеты. Но из-за того, что у Красной планеты нет глобального магнитного поля, то компас на Марсе будет указывать случайным образом то на одну, то на другую аномалию. Поэтому магнитный компас по факту бесполезен на Марсе.

Ученые считают, что отсутствие магнитосферы у планеты, которая могла бы защищать ее от солнечного ветра, привело к тому, что этот поток частиц из Солнца разрушал атмосферу Марса в течение миллиардов лет.

Магнитный компас по факту бесполезен на Марсе Фото: NASA

Хотя на Марсе нет магнитосферы, магнитные поля в коре планеты более чем в 30 раз сильнее, чем на Земле. Когда кора Марса остыла до температуры ниже температуры Кюри, у планеты все еще была магнитосфера. Снижение температуры заперло магнетизм в железистых материалах коры Красной планеты. Когда намагниченная кора нагревается выше температуры Кюри, например, когда на Марс падает метеорит или астероид, то кора снова размагничивается.

Поскольку вокруг планеты больше нет магнитосферы, по всему Марсу остаются очаги сильного магнетизма, которые могут привлечь компас, если находится к ним очень близко.

Как уже писал Фокус, аппарат NASA ударил в астероид и изменил его форму. Космический аппарат DART доказал, что люди могут оказывать существенное влияние на потенциально опасные для Земли астероиды.

Также Фокус писал о том, что недавно Илон Маск заявил, что новейший космический корабль Starship компании SpaceX уже через несколько лет совершит посадку на Марсе. А в более отдаленной перспективе он сможет отправится к краю Солнечной системы и даже долететь к ближайшим звездам.

Напоминаем, что анализ давно забытых данных, полученных на Луне полвека назад, показал, что приборы на поверхности спутника Земли зафиксировали неожиданную активность, как уже писал Фокус.