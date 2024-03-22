Лишаются сна и больше злятся: раскрыто влияние менструального цикла на женщин

Новое исследование ученых обратило внимание на тесную связь между изменениями в менструальном цикле и снижением качества сна и эмоциональными всплесками у женщин.

Недавнее исследование позволило ученым по-новому взглянуть на то, как сон и настроение женщин могут быть связаны с их менструальным циклом. Исследователи изучили, как гормональные изменения в течение менструального цикла могут существенно влиять на качество сна и эмоциональное состояние женщин, в частности на гнев и открыли новые стороны этой взаимосвязи, о которых раньше даже не подозревали, пишет News Medical.

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В исследовании, под руководством доктора Джессики Меерс, приняли участие 51 женщина в возрасте от 18 до 35 лет, которые не принимали гормональные противозачаточные средства и имели регулярный менструальный цикл. Участницы вели ежедневные записи о своем сне и чувствах, а также носили специальные часы, которые следили за их сном в течение двух месяцев. Результаты показали четкую закономерность: по мере приближения и начала менструации у женщин ухудшался сон, увеличивалось время бодрствования ночью и снижалось общее качество сна. В это время усиливалось чувство гнева, а положительные эмоции, такие как счастье и спокойствие, уходили на второй план.

Такая связь между сном, настроением и менструальным циклом позволяет предположить, что женщины могут быть более склонны к нарушениям сна и изменениям настроения из-за гормональных колебаний, говорится в исследовании. Ученые подчеркнули важность учета этих гормональных сдвигов при решении проблем сна и эмоционального состояния женщин врачами. Исследование указывает на возможность разработки специальных мероприятий и лечения, направленных на улучшение этих факторов, с учетом уникального влияния менструального цикла.

Хотя в исследовании представлены убедительные данные, ученые признали некоторые его ограничения, в том числе потенциальное влияние пандемии COVID-19 на эмоции и режим сна участниц. Несмотря на эти проблемы, исследование предлагает важные идеи в области женского здоровья, подчеркивая необходимость более тонкого подхода к лечению подобных расстройств с учетом роли менструального цикла.

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