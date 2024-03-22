Убивающие ограничения: диета по строгому графику оказалась смертельно опасной

В современном мире существует множество популярных стратегий питания для похудения, но ученые призывают к бдительности, так как одна из трендовых диет оказалась опасна для нашего здоровья.

Диета с ограничением времени (TRE), при которой люди принимают пищу в течение восьми часов, а в остальное время постятся, набирает популярность отчасти благодаря поддержке известных знаменитостей. Ее хвалят за преимущества для похудения, но недавнее исследование, проведенное в Китае, заставляет усомниться в ее долгосрочной безопасности. Оно предполагает, что TRE может быть связана с серьезными рисками для здоровья, такими как сердечно-сосудистые заболевания и даже повышенные шансы на раннюю смерть, пишет ScienceAlert.

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Авторы исследования, под руководством эпидемиологом Виктора Чжуна из Шанхайского университета Цзяо Тун, изучили данные более 20 000 взрослых жителей США, полученные в ходе национального опроса, и обнаружили, что у тех, кто ел лишь в течение восьми часов в день, риск умереть от проблем с сердцем был на 91% выше. Особенно это касается тех, кто уже страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями или раком. Интересно, что для больных раком распределение приема пищи более чем на 16 часов, как оказалось, наоборот снижает риск смерти от болезни. Это исследование позволяет предположить, что время приема пищи может оказывать значительное влияние на наше здоровье, но также очевидно, что решающее значение имеет то, что мы едим.

Чжун и его команда предупреждают, что, хотя их результаты указывают на связь между TRE и рисками для здоровья, они не доказали, что TRE непосредственно вызывает эти проблемы. Они отметили, что у людей, соблюдающих диету TRE, как правило, меньше мышечная масса, что может способствовать определенному риску для здоровья сердца. Однако для того, чтобы полностью понять, почему эти риски существуют и насколько они значительны, необходимо провести дополнительные исследования.

Суть этой научной работы заключается не в том, чтобы отпугнуть людей от TRE, а в том, чтобы подчеркнуть важность сбалансированного подхода к диете, особенно для людей с уже имеющимися заболеваниями, говорят авторы. Это призыв к людям рассматривать то, что и когда они едят, в контексте их общего состояния здоровья и обращаться за советом к медицинским специалистам, а не следовать последним диетическим тенденциям.

Ранее Фокус писал о том, что наука опровергла полезность диеты по группе крови. Хотя идея приема пищи в зависимости от группы крови звучала свежо и интригующе, реальность оказалась не столь радужной, а ограничения диеты могут принести больше вреда, чем пользы.

Также Фокус писал о суповой диете, способной предотвратить опасное заболевание печени. Диета "супы и шейки" показала многообещающие результаты в недавнем исследовании по лечению заболеваний печени, которые несут более серьезные последствия для здоровья.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.