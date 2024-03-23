Загадка природы. Чем на самом деле является Каспийское море: озером или морем

Каспийское море вызывает споры, поскольку имеет признаки как озера, так и моря, поэтому его классификация — настоящая головоломка. Эта проблема не является надуманной: если бы его все же признали морем, это могло бы обеспечить международную защиту от чрезмерной эксплуатации.

Каспийское море, которое часто называют самым большим озером в мире, находится между Европой и Азией, гранича с такими странами, как Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан. Простираясь на 1200 км и охватывая примерно 371 000 квадратных километров, оно по своим просторам конкурирует с Японией, пишет IFLScience.

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Исторически сложилось так, что из-за своих огромных размеров древнегреческие и персидские источники называли его океаном, что придавало ему еще большего величия. Этому понятию способствует его высокая соленость, особенно на юге, где глубина достигает 1000 метров, что резко контрастирует с северными мелководьями от 5 до 6 метров.

Однако, несмотря на эти морские атрибуты, Каспийское море является классификационной головоломкой. Он полностью окружен сушей, доступен только через реку Волгу и некоторые соединительные каналы с другими водоемами, такими как Черное и Азовское моря. Кроме того, высокий уровень солености воды происходит не из моря, а питается из различных рек, что поддерживает средний уровень солености около 12 частей на тысячу (ppt), что меньше, чем в типичных морях (35 ppt).

Максимальный разлив и минимальное сокращение Каспийского моря Фото: Википедия

Эти отличительные характеристики питают уникальные экосистемы, в которых обитают такие виды, как каспийский осетр и каспийский тюлень, обитающий исключительно в этих водах.

Тем не менее, Каспийское море сталкивается с серьезными угрозами загрязнения и чрезмерного вылова рыбы, что усугубляется нерешенными классификационными дебатами. После распада Советского Союза в 1991 году нефтяные и газовые богатства региона разожгли геополитическую напряженность между соседними государствами, вызвав споры за территориальные воды и эксплуатацию ресурсов.

Отсутствие общепризнанной классификации подпитывает геополитическое соперничество, когда государства ставят экономические интересы выше экологических. Без международного консенсуса споры решаются с помощью традиционных силовых методов, а не правовых рамок, что препятствует усилиям по защите морских экосистем.

Однако официальное признание Каспийского моря морем, а не озером, могло бы обеспечить международную защиту, подобную защите океанов, способствуя справедливому управлению ресурсами и усилиям по сохранению.

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