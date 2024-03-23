Колесницы, оружие и другие богатства: ученые обнаружили захоронения бурного периода Китая (фото)

Археологи обнаружили более 500 артефактов в 174 захоронениях, датированных примерно 478-221 годами до н. э. Однако самым выдающимся стало открытие гробницы лица высокого статуса.

Китайские археологи обнаружили захоронения, которые помогли пролить свет на древний Период Чжаньго. В селе Денчен, входящем в состав города Сяньян в китайской провинции Хубэй, исследователи наткнулись на сокровищницу гробниц и артефактов, которым более 2200 лет, пишет Live Science.

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Раскопки, проведенные в ноябре 2023 года, обнаружили более 500 артефактов, среди которых бронзовые мечи, медные треноги, глиняная посуда, нефритовые кольца и даже колесница, похороненная рядом с останками двух лошадей. Эти находки обнаружили в 174 погребениях, датируемых примерно 478-221 годами до н. э. Они дают ценное представление о погребальных обычаях этого переломного периода в истории Китая.

"Период Сражающихся царств" (длился с 475 по 221 до н. э.), время интенсивного политического соперничества между семью древними государствами, ознаменовал собой трансформационную эпоху в прошлом Китая.

Ему предшествовал Период Весен и Осеней (Чуньцю), когда региональные лорды бросили вызов власти династии Чжоу, а кульминацией стало объединение Китая под властью династии Цинь. Сяньян, который когда-то был частью влиятельного государства Чу, стал свидетелем значительных политических потрясений в это время.

Фото: Hubei Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology/Xiangyang Institute of Cultural Relics and Archaeology

Для этого периода также характерны упадок аристократического уклада предыдущей эпохи и рост активности низшего из аристократических сословий. Кроме того, он обозначен формированием территориальных государств с развитым бюрократическим аппаратом, подъемом коммерческой деятельности и бурной социальной динамикой.

Благодаря тому, что железо распространялось достаточно быстро, это влияло на успех в военных действиях, ведь теперь он зависел от численности войска и его подготовки. Поэтому правители соревновались за привлечение населения и за создание лучших условий жизни для людей.

"Эти раскопки предоставляют новые материалы для изучения погребальных обычаев в районе Сяньяна в средний и поздний Период Чжаньго, а также обеспечивают важные физические материалы для изучения культуры Чу", — отмечают исследователи.

Размеры гробниц, их архитектура и погребальные предметы четко демонстрируют различные уровни социального статуса и богатства. В будущем это поможет исследователям определить, в какой степени погребальная практика отражала социальную организацию.

Особенно примечательной находкой является захоронение с колесницей и двумя скелетами лошадей, которое, как полагают, принадлежало знатной особе самого высокого ранга. Двухколесная колесница и расположение останков животных указывают на сложные погребальные практики, связанные с элитными членами общества.

В общем, эти обнаруженные артефакты дают неоценимую информацию о "Период Сражающихся царств", обогащая наше понимание древнекитайского общества и его сложной политической динамики.

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