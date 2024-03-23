Старение организма по желанию: представлен препарат, способный отсрочить менопаузу
Новая разработка обещает сделать менопаузу личным выбором каждой женщины, давая полный контроль над репродуктивным здоровьем, однако пока испытания добрались лишь до животных.
Компания Oviva Therapeutics привлекла к себе много внимания своей инновационной идеей: она разрабатывает препарат, который может не только отсрочить наступление менопаузы, но и, возможно, предотвратить ее вовсе. Компания уже не первый раз находится в центре внимания благодаря своим смелым заявлениям, несмотря на то, что ее препарат все еще тестируется на мышах. Ее руководство считает, что повышенное внимание к здоровью яичников может увеличить продолжительность жизни женщин и, возможно, сделать менопаузу доступной для осознанного выбора с помощью новых методов лечения, пишет Daily Mail.
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Подход компании предполагает использование инъекций антимюллерова гормона (АМГ) — белка, который играет решающую роль в половом развитии в утробе матери и впоследствии участвует в росте репродуктивных клеток. Поскольку, согласно исследованиям, уровень АМГ снижается с возрастом и значительно падает в период менопаузы, обычно между 45 и 55 годами, повышение уровня этого гормона может омолодить яичники и отсрочить наступление менопаузы, считают в комании. Эта концепция возникла благодаря интересным исследованиям соучредителя компании и биолога Дэвида Пепина, который заметил, что инъекции АМГ крысам, казалось, омолаживали их яичники, намекая на революционное применение этого гормона.
Однако весь энтузиазм сдерживается осторожностью, напоминая о прошлых опасениях по поводу заместительной гормональной терапии и связанных с ней рисков развития рака. Хотя обещание контролировать время наступления менопаузы звучит заманчиво, важно отличать науку от обычной шумихи. Однако затея компании Oviva Therapeutics по отсрочке или предотвращению менопаузы с помощью инъекций АМГ — это взгляд в светлое будущее, где люди могут получить беспрецедентный контроль над своим репродуктивным здоровьем.
Ранее Фокус писал о пользе вегетарианской диеты во время менопаузы. Она может помочь с внезапными вспышками жара в теле.
Также Фокус писал о том, что риск деменции повышается при лечении менопаузы. Гормональная терапия при менопаузе, привычная для многих женщин, может нести в себе скрытый риск развития заболевания, говорится в новом исследовании.
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