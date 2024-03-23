Старение организма по желанию: представлен препарат, способный отсрочить менопаузу

Новая разработка обещает сделать менопаузу личным выбором каждой женщины, давая полный контроль над репродуктивным здоровьем, однако пока испытания добрались лишь до животных.

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Компания Oviva Therapeutics привлекла к себе много внимания своей инновационной идеей: она разрабатывает препарат, который может не только отсрочить наступление менопаузы, но и, возможно, предотвратить ее вовсе. Компания уже не первый раз находится в центре внимания благодаря своим смелым заявлениям, несмотря на то, что ее препарат все еще тестируется на мышах. Ее руководство считает, что повышенное внимание к здоровью яичников может увеличить продолжительность жизни женщин и, возможно, сделать менопаузу доступной для осознанного выбора с помощью новых методов лечения, пишет Daily Mail.

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Подход компании предполагает использование инъекций антимюллерова гормона (АМГ) — белка, который играет решающую роль в половом развитии в утробе матери и впоследствии участвует в росте репродуктивных клеток. Поскольку, согласно исследованиям, уровень АМГ снижается с возрастом и значительно падает в период менопаузы, обычно между 45 и 55 годами, повышение уровня этого гормона может омолодить яичники и отсрочить наступление менопаузы, считают в комании. Эта концепция возникла благодаря интересным исследованиям соучредителя компании и биолога Дэвида Пепина, который заметил, что инъекции АМГ крысам, казалось, омолаживали их яичники, намекая на революционное применение этого гормона.

Однако весь энтузиазм сдерживается осторожностью, напоминая о прошлых опасениях по поводу заместительной гормональной терапии и связанных с ней рисков развития рака. Хотя обещание контролировать время наступления менопаузы звучит заманчиво, важно отличать науку от обычной шумихи. Однако затея компании Oviva Therapeutics по отсрочке или предотвращению менопаузы с помощью инъекций АМГ — это взгляд в светлое будущее, где люди могут получить беспрецедентный контроль над своим репродуктивным здоровьем.

Ранее Фокус писал о пользе вегетарианской диеты во время менопаузы. Она может помочь с внезапными вспышками жара в теле.

Также Фокус писал о том, что риск деменции повышается при лечении менопаузы. Гормональная терапия при менопаузе, привычная для многих женщин, может нести в себе скрытый риск развития заболевания, говорится в новом исследовании.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.