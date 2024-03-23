Старіння організму за бажанням: представлено препарат, здатний відстрочити менопаузу

Нова розробка обіцяє зробити менопаузу особистим вибором кожної жінки, даючи повний контроль над репродуктивним здоров'ям, проте поки випробування дісталися лише до тварин.

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Компанія Oviva Therapeutics привернула до себе багато уваги своєю інноваційною ідеєю: вона розробляє препарат, який може не тільки відтермінувати настання менопаузи, а й, можливо, запобігти їй зовсім. Компанія вже не вперше перебуває в центрі уваги завдяки своїм сміливим заявам, незважаючи на те, що її препарат все ще тестується на мишах. Її керівництво вважає, що підвищена увага до здоров'я яєчників може збільшити тривалість життя жінок і, можливо, зробити менопаузу доступною для усвідомленого вибору за допомогою нових методів лікування, пише Daily Mail.

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Підхід компанії передбачає використання ін'єкцій антимюллерівського гормону (АМГ) — білка, який відіграє вирішальну роль у статевому розвитку в утробі матері і згодом бере участь у зростанні репродуктивних клітин. Оскільки, згідно з дослідженнями, рівень АМГ знижується з віком і значно падає в період менопаузи, зазвичай між 45 і 55 роками, підвищення рівня цього гормону може омолодити яєчники і відтермінувати настання менопаузи, вважають у команії. Ця концепція виникла завдяки цікавим дослідженням співзасновника компанії та біолога Девіда Пепіна, який помітив, що ін'єкції АМГ щурам, здавалося, омолоджували їхні яєчники, натякаючи на революційне застосування цього гормону.

Однак весь ентузіазм стримується обережністю, нагадуючи про минулі побоювання з приводу замісної гормональної терапії та пов'язаних з нею ризиків розвитку раку. Хоча обіцянка контролювати час настання менопаузи звучить заманливо, важливо відрізняти науку від звичайного галасу. Однак витівка компанії Oviva Therapeutics щодо відтермінування або запобігання менопаузи за допомогою ін'єкцій АМГ — це погляд у світле майбутнє, де люди можуть отримати безпрецедентний контроль над своїм репродуктивним здоров'ям.

Раніше Фокус писав про користь вегетаріанської дієти під час менопаузи. Вона може допомогти з раптовими спалахами жару в тілі.

Також Фокус писав про те, що ризик деменції підвищується при лікуванні менопаузи. Гормональна терапія під час менопаузи, звична для багатьох жінок, може нести в собі прихований ризик розвитку захворювання, йдеться в новому дослідженні.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.