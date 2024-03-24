Внеземная жизнь на спутниках Сатурна и Юпитера: ее можно найти с помощью 1 кристалла льда

Новое исследование предлагает хорошие новости для искателей внеземной жизни в Солнечной системе.

Сейчас ученые считают, что на некоторых спутниках Юпитера и Сатурна имеются подземные океаны с жидкой водой, которые находятся глубоко под ледяной корой этих миров. Новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances предлагает простой способ обнаружить признаки жизни в подземных океанах. И для этого нужен лишь один кристалл льда, пишет IFLScience.

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Из подземных океанов спутника Сатурна Энцелада и спутника Юпитера Европы время от времени в космос извергаются огромные гейзеры. Ученые считают, что эти гейзеры несут кристаллы льда, в которых могут скрываться клетки микроорганизмов и другие органические молекулы.

Авторы исследования считают, что современные технологии позволяют обнаружить признаки внеземной жизни в ледяных выбросах со спутников Сатурна и Юпитера. Суть состоит в том, что космический аппарат, который пролетит сквозь гейзеры сможет идентифицировать живые клетки в кристаллах льда и для этого не нужно иметь много таких ледяных частиц. Даже одно кристалла льда будет достаточно для идентификации внеземных микроорганизмов.

По словам ученых, даже если в кристаллах льда находится очень мало живых клеток, все равно технологии позволят их найти. При этом ученые признают, что не во всех ледяных частицах могут находится признаки внеземной жизни, тем не менее это не повлияет на результаты поиска.

Спутник Юпитера Европа Фото: NASA/ JPL-Caltech

Для того, чтобы прийти к таким выводам ученые смоделировали вероятный сценарий с выбросами живых клеток в кристаллах льда в космос из подземных океанов Энцелада и Европы. Для эксперимента в лаборатории ученые выбрали простую бактерию Sphingopyxis alaskensis, которая обитает в водах на Аляске, а потому хорошо переносит низкие температуры и отсутствие большого количества питательных веществ. Именно такие микроорганизмы выступают лучшими аналогами тех, что могут обитать на спутниках Юпитера и Сатурна.

Ученые смешали клетки бактерий с каплями воды, которые затем были заморожены и отправили их в вакуумную камеру, которая выступала аналогом космоса. После этого был использован метод масс-спектрометрии, с помощью которого космические аппараты собирают данные о выброшенных в космос частицах.

Спутник Сатурна Энцелад Фото: NASA

Авторы исследования обнаружили в составе частиц льда много аминокислот и жирных кислот, что было явным признаком наличия клетки бактерии. Как показывают результаты исследования, если даже 1% живой клетки будет заключен в крошечном кристалле льда, то космический аппарат сможет найти ее.

По словам ученых, они впервые показали, что масс-спектрометр на борту космического аппарат способен обнаружить признаки внеземной жизни в извержениях с океанских миров, таких как Энцелад и Европа. То есть внеземные формы жизни, которые могут быть похожи не земные, найти можно.

Приборы на аппарате NASA Europa Clipper, запуск которого запланирован на октябрь этого года, способны обнаруживать главные составляющие живых клеток.

Ученые говорят, что данный способ поиска внеземной жизни на ледяных спутниках Юпитера и Сатурна намного проще, чем способ, когда нужно пробурить ледяную кору и проникнуть в океан с помощью специальных роботов.

Если внеземная жизнь существует в подземных океанах Энцелада и Европы, то будущие космические аппараты ее найдут, не приземляясь на поверхность и даже не проникая в океан, резюмируют ученые.

Как уже писал Фокус, астрономы нашли новый объект, который находится на той же орбите, что и Марс, во время вращения вокруг Солнца.

Также Фокус писал о том, что согласно новому исследованию, океаны с жидкой водой на Европе покрывает корка льда шириной более 20 километров.