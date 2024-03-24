Грязная бомба: кашалоты использовали необычную защиту, чтобы спастись от косаток (видео)

Косатки редко нападают на кашалотов, но у последних есть способ спастись. Он может показаться неожиданным.

У южного побережья Западной Австралии недавно группа ученых, наблюдающих за китами, стала свидетелем неожиданного события. На группу кашалотов попыталась напасть стая косаток. Но кашалоты устроили такое зрелище, которого никто из ученых не ожидал, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Кашалоты считаются высшими хищниками, а потому ранее считалось, что косатки не нападают на этих китов из-за огромной разницы в размерах. Тем не менее на сегодняшний день зафиксировано несколько случаев нападения косаток на кашалотов, в частности на самок с детенышами. Поэтому ученые считают, что таких случаев намного больше, просто они не попадались на глаза морским биологам.

Но недавно ученые, которые находились на борту корабля, предназначенного для наблюдения за китами, стали свидетелями неожиданного столкновения косаток и кашалотов. Было замечено, что примерно 30 косаток преследуют четырех кашалотов.

Именно в это время ученые заметили проявление необычной стратегии защиты кашалотов от нападения косаток. Хотя этот защитный механизм наблюдается очень редко, тем не менее он помог кашалотам отразить атаку.

Ученые стали свидетелями неожиданного столкновения косаток и кашалотов. Было замечено, что примерно 30 косаток преследуют четырех кашалотов Фото: IFLS

Ученые заметили, как на поверхность воды всплыл большой темный пузырь красноватого цвета, который был принят за кровь одного из кашалотов. Но позже, когда ученые снова изучили фотографии и видео, они выяснили, что на самом деле это был пузырь из фекалий кашалотов. Эти морские животные питаются в основном кальмарами, а потому их фекалии имеют красный цвет.

После выброса фекалий, кашалоты начали синхронно размахивать хвостами и направляли таким образом свои экскременты в сторону косаток.

По словам морского биолога Дженны Такер, котоаря наблюдала за происходящим столкновение двух видов морских хищников, такой метод защиты кашатолов называется защитной дефекацией. Выпуск фекалий в океан с последующей отправкой испражнений сторону противника сбивает с толку косаток.

По словам Такер, бомба из фекалий сработала и косатки оставили в покое кашалотов и уплыли в ту часть океана, где намного чище. Такер объясняет, что кашалоты используют такой метод защиты, когда им угрожает опасность, благодаря чему они могут уплыть и спасти свою жизнь. Биолог говорит, что место, где произошло столкновение морских хищников находится недалеко от берега, а потому там не слишком глубоко. Это также сыграло свою роль в том, что косатки оставили попытки атаковать кашалотов дальше, ведь им было просто неудобно это делать.

Как уже писал Фокус, мать-косатка помогла сыну утопить детеныша, чтобы ее чадо могло размножаться. Ученые впервые в истории запечатлели сцену детоубийства среди косаток — мать с сыном утопили неокрепшего детеныша из другой группы косаток.

Также Фокус писал о том, что кашалоты массово испражняются у берегов крохотного острова и это всем выгодно. В Карибском море создан первый в мире охраняемый заповедник для крупнейших животных на Земле.