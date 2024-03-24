Тайны Шеффилдского замка: археологи начинают раскопки тюрьмы Марии Стюарт

Британские исследователи планируют начать раскопки Шеффилдского замка, построенного в 1066 году. Именно здесь была заключена королева Шотландии Мария между 1570 и 1584 годами.

Команда археологов из Wessex Archaeology готовится к раскопкам в Шеффилдском замке, Англия. Этот замок занимает важное место в истории, поскольку его построили после нормандского завоевания Англии в 1066 году на месте слияния рек Шиф и Дон, пишет HeritageDaily.

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Впервые упомянутый в исторических документах 1188 года, Шеффилдский замок стал свидетелем многих событий на протяжении веков. В частности, он служил тюрьмой для Марии, королевы Шотландии между 1570 и 1584 годами. Однако, во время гражданской войны в Англии, парламентские войска взяли его в осаду и в конце концов разрушили, оставив после себя лишь руины. К сожалению, не сохранилось никаких чертежей или планов замка, которые бы давали представление о его первоначальной структуре.

Сейчас, в апреле-мае 2024 года, археологи начинают миссию, чтобы раскрыть тайны, скрытые под замком. Они сосредоточатся на выявлении и сохранении фундаментов башен замка, в частности, надвратной башни. Кроме того, они имеют целью углубиться в следы разрушений, возникших в результате первого уничтожения замка Джоном Д'Эйвиллом в XIII веке.

Фото: Wessex Archaeology)

Эти раскопки — это не просто возвращение к прошлому, это открытие новых аспектов истории, которые никогда не исследовались ранее. Команда планирует исследовать районы, которых никогда ранее не касались археологи, в том числе остатки замка, где когда-то удерживали в заключении Марию, королеву Шотландии.

Исследователи отмечают важность этого проекта, отмечая, что Шеффилдский замок когда-то был мощным символом власти в течение более 600 лет.

Археологи также планируют привлечь местных жителей Шеффилда к участию в раскопках. В течение апреля и мая 2024 года будут проходить дни открытых дверей и возможности для людей приобщиться к раскопкам на один день.

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