В Германии нашли древнеримскую стену: она была частью важного укрепления (фото)

Во время строительных работ в городе Аахен, Германия, археологи сделали открытие, найдя часть древнеримской стены. Ученые считают, что это часть укреплений, которые когда-то окружали рыночную площадь города.

В городе Аахен, Германия, недавно обнаружили древнеримскую оборонительную стену, датированную III веком. Археологи нашли ее во время строительных работ на пересечении Понтштрассе и Марктплац, пишет Arkeonews.

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Открытие этой римской оборонительной стены вызвало большой ажиотаж как среди археологов, так и среди местных жителей Аахена, города, известного своим историческим значением как резиденции Карла Великого. Андреас Шауб, археолог, участвовавший в раскопках, описал находку как "остатки массивной римской стены", указывая на ее роль как важной части более крупного фортификационного сооружения.

Фото: Andreas Schaub/City of Aachen

Сложное сооружение, датированное III веком, состояло из грозной стены шириной более пяти метров, пронизанной круглыми башнями, и простиралось вокруг аахенской площади Марктплац. Ученые считают, что найденный фрагмент был частью северных ворот укрепления, которое кругом окружало рыночную площадь в Аахене.

Раскопки обнаружили сегмент стены длиной 7 метров и толщиной около метра. Однако полная длина этого сооружения остается неизвестной, поскольку остальные сегменты еще необходимо исследовать.

По словам Шауба, это открытие добавляет еще один слой к истории Аахена, охватывающий период от римских времен до Средневековья. Оно обеспечивает ощутимую связь с прошлым города, предлагая взглянуть на его эволюцию на протяжении сотен лет.

Археологические раскопки, часто вызванные строительными проектами, играют решающую роль в открытии нашего наследия. Хотя большинство открытий являются случайными, они обогащают наше понимание мест, где мы живем.

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