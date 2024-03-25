В Германии нашли древнеримскую стену: она была частью важного укрепления (фото)
Во время строительных работ в городе Аахен, Германия, археологи сделали открытие, найдя часть древнеримской стены. Ученые считают, что это часть укреплений, которые когда-то окружали рыночную площадь города.
В городе Аахен, Германия, недавно обнаружили древнеримскую оборонительную стену, датированную III веком. Археологи нашли ее во время строительных работ на пересечении Понтштрассе и Марктплац, пишет Arkeonews.
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Открытие этой римской оборонительной стены вызвало большой ажиотаж как среди археологов, так и среди местных жителей Аахена, города, известного своим историческим значением как резиденции Карла Великого. Андреас Шауб, археолог, участвовавший в раскопках, описал находку как "остатки массивной римской стены", указывая на ее роль как важной части более крупного фортификационного сооружения.
Сложное сооружение, датированное III веком, состояло из грозной стены шириной более пяти метров, пронизанной круглыми башнями, и простиралось вокруг аахенской площади Марктплац. Ученые считают, что найденный фрагмент был частью северных ворот укрепления, которое кругом окружало рыночную площадь в Аахене.
Раскопки обнаружили сегмент стены длиной 7 метров и толщиной около метра. Однако полная длина этого сооружения остается неизвестной, поскольку остальные сегменты еще необходимо исследовать.
По словам Шауба, это открытие добавляет еще один слой к истории Аахена, охватывающий период от римских времен до Средневековья. Оно обеспечивает ощутимую связь с прошлым города, предлагая взглянуть на его эволюцию на протяжении сотен лет.
Археологические раскопки, часто вызванные строительными проектами, играют решающую роль в открытии нашего наследия. Хотя большинство открытий являются случайными, они обогащают наше понимание мест, где мы живем.
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