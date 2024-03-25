Всегда под рукой: полезные свойства корицы, мускатного ореха и гвоздики

Находящиеся в открытом доступе простые специи и кулинарные добавки на самом деле являются рекордсменами по полезным свойствам, способными с легкостью укрепить наш организм.

Когда воздух наполняется ароматом корицы, мускатного ореха и гвоздики, это часто является признаком того, что наступил праздничный сезон. Эти специи, вызывающие в памяти приятные запахи из кухни и праздничные угощения, служат не только для того, чтобы сделать еду вкуснее. В таких странах, как Азия, они веками использовались в качестве лекарств. Теперь современная наука выясняет, насколько мощными являются эти специи, и предполагает, что по своему воздействию на здоровье они превосходят даже некоторые современные лекарства. Ученые предлагают нам взглянуть в мир, где грань между едой и медициной стирается до неузнаваемости, пишет Good News Network.

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Недавние исследования позволили ученым рассмотреть эти специи под микроскопом, в частности, на предмет их нутрицевтических свойств. Этим термином обозначают продукты, которые настолько богаты питательными веществами, что их можно считать лекарствами. Ученые обнаружили, что корица, мускатный орех и гвоздика содержат вещества, способные противостоять вредным бактериям, воспалениям, вирусам и грибкам. Все дело в антиоксидантах — героях клеточного мира, которые защищают наш организм от повреждений, приводящих к старению и болезням, говорится в одном из исследований. Эти специи особенно хороши в этой работе, а гвоздика, например, является одним из самых мощных антиоксидантов, намного превосходящим многие фрукты и овощи, которые мы обычно ассоциируем с пользой для здоровья.

Так, молотая гвоздика не только приятно пахнет, но и является чемпионом-тяжеловесом на арене антиоксидантов. Ее способность бороться с окислительным стрессом, ключевым фактором старения и болезней, практически не имеет аналогов в мире продуктов питания. Но польза этих специй не ограничивается только борьбой со свободными радикалами. Они связаны с целым рядом преимуществ для здоровья, от уменьшения воспаления и борьбы с некоторыми бактериями до потенциальной помощи в лечении таких заболеваний, как диабет, рак и болезни сердца. Это не просто беспочвенные утверждения: многочисленные исследования подтверждают полезность этих специй для здоровья.

Таким образом, добавление корицы в чай или мускатного ореха в утреннюю овсянку может не только порадовать ваши вкусовые рецепторы, а стать простым и естественным способом укрепить здоровье. И хотя не всем нравится идея готовить с кучей разных специй, широкая популярность именно этих ее представителей означает, что они легко доступны всем, кто хочет сделать свой рацион немного здоровее. Так что в следующий раз, когда вы будете наслаждаться кусочком тыквенного пирога или чашкой сидра со специями, помните: вы не просто балуете себя сезонным лакомством. Вы также даете своему организму заряд бодрости и здоровья, используя некоторые из самых мощных природных соединений.

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