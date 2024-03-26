Меньше скорости ленивца: обнаружено самое слабое "землетрясение" на звезде из всех известных
Астрономы обнаружили самые крошечные колебания на близкой к нам звезде и это очень важное открытие.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Astronomy & Astrophysicals, астрономы впервые обнаружили самое крошечное "звездотрясение" из всех известных на сегодняшний день, пишет Phys.
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На расстоянии 11,9 световых лет от нас находится звезда оранжевый карлик под названием Эпсилон Индейца, диаметр которой примерно на 30% меньше диаметра Солнца. Астрономы использовали наземный телескоп VLT для ее тщательного изучения и обнаружили самое крошечное "звездотрясение" среди всех, которые известны ученым.
Наука астросейсмология занимается тем, что изучает колебания звезд. Эти колебания дают представление о внутренней структуре звезд, также как землетрясения дают информацию о внутреннем устройстве нашей планеты. По словам ученых, невероятно точные измерения скорости колебаний звезды Эпсилон Индейца позволили выяснить, что обнаруженная скорость ниже средней скорости движения ленивца.
Результаты наблюдений показали, что пиковая амплитуда колебаний оранжевого карлика составляет всего 2,6 см/с, а это примерно 14 % от амплитуды колебаний на Солнце. Таким образом Эпсилон Индейца является самой холодной карликовой звездой с самым крошечным "звездотрясением", которое было подтверждено.
По словам ученых, результаты доказывают, что очень точные измерения в астросейсмологии возможны, даже если это касается карликовых звезд с температурой поверхности всего 4200 градусов Цельсия (это примерно на 1000 градусов ниже, чем у Солнца).
Такой уровень точности может помочь астрономам решить давнее противоречие между теоретическими моделями и наблюдениями, когда речь идет о соотношении масса-диаметр холодных карликовых звезд.
По слова авторов исследования, модели эволюции звезд показывают на 5-15% меньший диаметр оранжевых карликов, чем данные наблюдений. Изучение колебаний таких звезд поможет обнаружить недостатки в теоретических моделях, чтобы устранить это несоответствие.
Также ученые считают, что колебания оранжевых карликов можно использовать для изучения сложной физики поверхностных слоев этих звезд. Они более холодные звезды, но в то же время более активные, чем Солнце, а потому можно получить представление о ключевых для эволюции звезд явлениях, которые еще не изучались, кроме как у Солнца.
Вокруг оранжевых карликов часто находят планеты и именно там ученые надеются обнаружить признаки внеземной жизни. Авторы исследования считают, что астеросейсмологию можно использовать для детального описания таких звезд и их потенциально обитаемых планет.
Фокус уже писал о том, что астрономы смогли выяснить, почему коричневые карлики, которые считаются неудавшимися звездами, проживают свою жизнь в полном одиночестве. Хотя они, как и большинство звезд, рождаются в парах.
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