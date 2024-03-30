Биомасса возрастом 3,5 млрд лет: исследования неизвестной органики принесли неожиданные результаты

Ученые провели исследование органики, найденной в кратоне Пилбара, в Западной Австралии. Они обнаружили, что эти частицы когда-то находились в осадке в древней кальдере, вулканическом кратере, а впоследствии были изменены гидротермальными водами в зонах вулканической активности.

Исследователи из Геттингенского университета исследовали биомассу возрастом 3,5 миллиарда лет, найденную в Западной Австралии. Ее обнаружили в кратоне Пилбара, древней архейской коре, которая когда-то могла быть частью суперконтинента Ваалбара или континента Ур, пишет Heritage Daily.

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Ученые исследовали баритовые породы в формации Дрессер, области с богатой геологической историей. Эта формация, расположенная в куполе Северного Полюса в Западной Австралии, содержит различные типы горных пород, включая метавулканические и метаосадочные породы, а также гидротермальные отложения.

Используя сложные инструменты, такие как спектроскопия ядерного магнитного резонанса (NMR) и рентгеновская абсорбционная тонкая структура (NEXAFS), исследователи обнаружили в образцах горных пород крошечные частицы, указывающие на древнюю микробную жизнь. Эти частицы, вероятно, остатки микробных сообществ, создают яркую картину жизни эоны лет назад.

Исследование предполагает, что эти частицы когда-то находились в осадке в древней кальдере, вулканическом кратере, а впоследствии были изменены гидротермальными водами в зонах вулканической активности. Тщательно изучив различные изотопы углерода, исследователи сделали вывод о наличии разнообразных микроорганизмов, подобных тем, что процветают в современных исландских гейзерах или горячих источниках Йеллоустоунского национального парка.

Лена Вайманн из Центра геонаук Геттингенского университета выразила свое восхищение результатами исследования, отметив синергию методов с высоким разрешением.

"Было очень интересно совместить ряд методов с высоким разрешением, что позволило нам получить информацию об истории отложения органических частиц и их происхождении, — сказала она. — Как показывают наши результаты, оригинальные следы первых организмов все еще можно найти даже в чрезвычайно старом материале".

Это исследование раскрывает историю древней жизни, предлагая понимание ранних этапов биологической эволюции на Земле. Более того, понимая первобытное прошлое нашей планеты, мы глубже осознаем взаимосвязь жизни и динамическую природу нашего мира.

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