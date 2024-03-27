В центральной черной дыре Млечного Пути обнаружена скрытая особенность (фото)

Астрономы обнаружили сильные и хорошо организованные магнитные поля у черной дыры Стрелец А*.

Согласно исследованию, опубликованному в издании The Astrophysical Journal, ученые обнаружили у черной дыры Стрелец А* сильное и хорошо организованное магнитное поле, которое закручивается вокруг нее по спирали. Самое интересное, что эта структура магнитного поля похожа на ту, которой обладает другая черная дыра — M87*, снимок которой также был получен напрямую, пишет ScienceAlert.

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Астрономы впервые увидели черную дыру, расположенную в центре Млечного Пути в поляризованном свете. В результате было обнаружено мощное магнитное поле, окружающее черную дыру и ученые считают, что такие магнитные поля могут присутствовать у всех сверхмассивных черных дыр.

Еще в 2022 году ученые представили первое прямое изображение черной дыры Стрелец А*, которая находится на расстоянии 27 тысяч световых лет от нас. Этот снимок показал, что она очень похожа на другую черную дыру – М87*, хотя она в 1000 раз меньше и не такая массивная.

Свет — это движущаяся электромагнитная волна, которая позволяет нам видеть объекты. Иногда свет колеблется в определенной направлении и таким образом становится поляризованным. Именно этот свет позволил ученым обнаружить существование сильных, искривленных и хорошо организованных линий магнитного поля, которые окружают черную дыру в центре Млечного пути. Также астрономы выяснили, что магнитные поля имеют решающее значение для того, как черные дыры взаимодействуют с газом и материей вокруг них.

Магнитные поля двух черных дыр, M87* (слева) и Стрелец A* (справа), показаны в поляризованном свете Фото: EHT Collaboration

Хотя результаты показывают, что черные дыры Стрелец А* и М87* имеют схожие структуры магнитного поля, это очень удивительно, ведь между объектами существуют большие различия. Черная дыра в центре нашей галактики имеет массу, которая больше массы Солнца в 4,6 млн раз. При этом она не очень активна, то есть поглощает мало материи. В центре галактики М87 находится черная дыра, масса которой в 6,5 млрд раз больше массы Солнца, и она очень активная.

В то же время ученые считают, что сходства в структурах сильных магнитных полей могут указывать на то, что подобная особенность является универсальной для всех сверхмассивных черных дыр. А может это вообще фундаментальная особенность.

Как уже писал Фокус, новый снимок черной дыры M87* подтвердил теорию относительности Эйнштейна.

Также Фокус писал о том, что неожиданное открытие меняет представление о водном прошлом Марса. Ученые выяснили, что вода на Красной планете существовала гораздо дольше, чем предполагалось.

Напоминаем, что Европейское космическое агентство в рамках будущих исследований Солнечной системы выбрало в качестве приоритетной миссии полет на спутник Сатурна Энцелад. Почему именно туда, Фокус уже писал.