Нарушает сон и портит настроение: врачи рассказали, как на нас влияет перевод часов

Перевод времени на зимнее и летнее время изначально был призван подарить нам дополнительные солнечные часы, но в долгосрочной перспективе он оказался довольно вредной и разрушительной привычкой.

Каждый год многие из нас проходят через ритуал перехода на летнее время, переводя стрелки часов на час вперед. Этот сдвиг призван обеспечить нам больше вечернего дневного света, но он не лишен недостатков. Однако врачи отмечают, что это, казалось бы, незначительное изменение может существенно повлиять на наше здоровье и самочувствие, пишет Harvard Health Publishing.

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Суть проблемы заключается в том, как эта часовая корректировка влияет на циркадные ритмы нашего организма — наши внутренние часы, которые регулируют сон, настроение и аппетит в течение 24 часов, говорит доктор Чарльз Чейзлер, эксперт по медицине сна из Гарвардской медицинской школы. Переход на новый день может нарушить эти ритмы, что приведет к снижению утренней освещенности, а это, в свою очередь, может привести к снижению уровня серотонина — гормона, повышающего наше настроение. Кроме того, большее количество света вечером может нарушить выработку мелатонина, что затрудняет засыпание. У многих нарушается график сна, что приводит к недосыпанию и повышенной утомляемости, что может даже привести к всплеску автомобильных аварий сразу после смены часов.

Несмотря на то, что переход на летнее время призван продлить вечерний световой день для отдыха и сократить потребление энергии, многие сомневаются в его актуальности. Значительная часть населения предпочла бы отказаться от него, ссылаясь в качестве основной причины на проблемы со здоровьем. Тем не менее, попытки отменить этот полугодовой перевод часов зашли в тупик в законодательных органах.

Доктор Чейзлер предлагает практические шаги для облегчения перехода. Постепенная корректировка времени сна перед сменой часов, короткий дневной сон при необходимости и утреннее освещение могут помочь перестроить наши внутренние часы. Он также советует отложить утренние занятия и сократить потребление веществ, нарушающих сон, таких как алкоголь и кофеин, на период смены времени. Эти стратегии помогут смягчить краткосрочные последствия перехода на летнее время для нашего тела и психики, сделав адаптацию более плавной и менее влияющей на нашу повседневную жизнь.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.