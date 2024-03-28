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Люди заселили Карибское море раньше, чем считалось: что узнали ученые (фото)

Ася Небор-Николайчук
Фото: Yoshi Maezumi | Ученые обнаружили, что люди заселили остров Кюрасао на 850 лет раньше, чем считалось до этого

Ученые обнаружили, что люди заселили остров Кюрасао на 850 лет раньше, чем считалось до этого. Это открытие меняет представление о человеческой миграции в этом регионе.

Недавнее исследование Университета Саймона Фрейзера (SFU) и Национального фонда археологической и антропологической памяти (NAAM Foundation) раскрыло новые подробности о древнейшем человеческом поселении Кюрасао, острова в Карибском море. Ученые обнаружили, что люди населяли его гораздо раньше, чем считалось ранее, пишет Arkeonews.

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Проанализировав образцы древесного угля, собранные на археологическом участке, известном как Салинья-Синт-Мари, исследователи использовали метод радиоуглеродного датирования и обнаружили, что люди жили на острове еще в 5735 — 5600 годах до нашей эры. Это отодвигает хронологию присутствия человека на Кюрасао на 850 лет назад.

Кристина Джовас, одна из руководителей исследования и доцент кафедры археологии SFU, объясняет, что это открытие бросает вызов основным теориям о заселении Карибского бассейна. Это свидетельствует о том, что люди могли мигрировать на Кюрасао раньше, возможно, одновременно с освоением других близлежащих островов.

Фото: Yoshi Maezumi

Хотя для подтверждения этой гипотезы требуются дополнительные исследования, полученные результаты дают ценную информацию об истории человеческой миграции в регионе. Они также предлагают базовую линию для изучения того, как люди взаимодействовали с окружающей средой на Кюрасао и соседних островах.

Остров Кюрасао в Карибском море, у северных берегов Венесуэлы

Клаудия Краан, заместитель директора NAAM и еще один руководитель исследования, подчеркивает важность постоянных исследований для выявления новой информации о прошлом Кюрасао. Она отметила, что археология — это динамичная отрасль, которая постоянно развивается по мере того, как делаются и анализируются новые открытия.

Полевые работы в рамках исследования включали сотрудничество между международными исследователями и местными волонтерами, в частности студентами-бакалаврами археологической программы SFU. Эти студенты приняли участие в пятинедельной полевой школе в Кюрасао, где они помогали исследовать, картографировать и раскапывать археологические памятники по всему острову.

Это исследование демонстрирует важность изучения археологического наследия Кюрасао и его значение для нашего понимания истории Карибского бассейна. Выявляя новые доказательства ранних поселений человека, оно открывает пути для дальнейших исследований и поощряет сотрудничество между исследователями и местными общинами.

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