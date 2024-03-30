Ученые нашли трипольский топор, которому более 5 тысяч лет: им помогли находки из Украины (фото)

В Польше исследователи нашли топор на неожиданном месте. Сравнив его с находками в Украине, они смогли обнаружить, что артефакты принадлежит загадочной трипольской культуре.

В польском Грубешевском повете недавно обнаружили чрезвычайную находку, которая перевернула представление историков о древней истории региона. Археологи откопали медный топор, датированный 4-3 тысячелетием до н. э., который имеет особое значение, связанное с загадочной трипольской культурой, пишет Arkeonews.

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Трипольская культура процветала в Юго-Восточной Европе в период неолита и уже давно очаровывает исследователей своей изящной керамикой, развитыми поселениями и сложными социальными структурами.

Фото: Lublin Provincial Conservator of Monuments

Возникнув в результате взаимодействия различных неолитических групп в Карпато-Балканском регионе около 6-го тысячелетия до н. э., эта культура распространилась на территории современной Болгарии, Румынии, Молдовы и Западной Украины.

Что делает это открытие особенно важным, так это его неожиданное местонахождение. Хотя трипольские артефакты обычно ассоциируются с регионами далеко на востоке, находка этого медного топора на востоке Польши вызвала интерес и подняла вопрос о древних культурных обменах и миграционных моделях.

Топор длиной 7,4 см с широким веерообразным лезвием 4,1 см и прямоугольным выпуклым топорищем 0,9 см х 0,6 см демонстрирует искусную металлургическую технику своего времени Фото: Lublin Provincial Conservator of Monuments

Описывая топор как "ценную реликвию", эксперты из Люблинского воеводского консерватора памятников тщательно исследовали его размеры и мастерство изготовления. Топор длиной 7,4 см с широким веерообразным лезвием 4,1 см и прямоугольным выпуклым топорищем 0,9 см х 0,6 см демонстрирует искусную металлургическую технику своего времени.

Чтобы разгадать тайны этого артефакта, археологи тесно сотрудничали, анализируя его культурный и хронологический контекст. Они исключили принадлежность представленного топора к культурам бронзового века, поскольку артефакт никак не соответствует известным и уже достаточно хорошо признанным типологиям топоров этого периода.

"Кроме того, наш топор изготовлен довольно простым "примитивным" методом литья, в плоско-выпуклой форме, которую уже не использовали в развитой металлургии бронзового века. Поэтому необходимо было обратить внимание на более раннюю эпоху неолита. К сожалению, в инвентарях неолитических культур из Польши такого эквивалента нет", — рассказали исследователи.

Их исследования привели их к революционному открытию. Сравнив топор с подобными находками из Украины, в частности, из села Щербановка на Киевщине, они установили связь с трипольской культурой. Примечательно, что фрагменты керамики, найденные вместе с топором, предоставили решающие доказательства, которые позволили специалистам датировать его поздним периодом между 4 и 3 тысячелетием до нашей эры.

Значение этой находки выходит за пределы простого археологического интереса. Она проливает свет на экспансивность трипольской культуры, предполагая, что ее влияние простиралось дальше на запад, чем считалось ранее. Более того, наличие таких артефактов на востоке Польши намекает на древние торговые сети и культурные взаимоотношения, охватывавшие огромные расстояния.

Вскоре топор передадут в коллекцию Грубешовского музея, где он пройдет дальнейшие исследования.

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