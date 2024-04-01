Моисей получил скрижали с Десятью заповедями на горе: где она находится

Ученые полагают, что библейская гора Синай действительно существует.

Гора Синай – священное место в иудаизме, христианстве и исламе. Согласно Книге Исход в Европейской Библии, именно на этой горе Моисей получил от Бога каменные скрижали с Десятью заповедями, пишет IFLScience.

Некоторые считают, что гора Синай, как и другие места из Библии, связана с реальным местом на планете, хотя по этому поводу ведутся жаркие споры.

Гора Синай, которая находится на Синайском полуострове в Египте, известная также как Джебель-Муса и переводится как "Гора Моисея", является всего одним из многих потенциальных мест, связанных с библейской историей.

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У подножия горы в Египте находится монастырь Святой Екатерины, который считается старейшим непрерывно действующим христианским монастырем, а также старейшей в мире действующей библиотекой.

Монастырь основал император Юстиниан I в VI веке нашей эры, на месте где как предполагается Моисей увидел горящий куст. На месте также имеется часовня, которая возможно, построена из тех самых камней, что и скрижали Моисея.

Чаще всего именно гору Синай называют библейской, потому как есть некоторые факты указывающие на то, что гора была расположена в южной части египетского Синайского полуострова.

"Существует несколько оснований предполагать, что израильтяне бежали на юг, на Синай, и что гора Синай должна была располагаться в южной части полуострова", — говорит профессор богословия в Папском Атенеуме "Регина Апостолорум" в Риме Томас Уильямс.

По его словам, во-первых, в Исходе 13:17 есть предостережения от путешествий "путем земли Филистимской". Такой маршрут проходил через северное побережье и являлся основным военным маршрутом, который использовали фараоны, поэтому там было большое количество гарнизонов.

Во Второзаконии 1:2 упоминается, что гора Синай находится 11 днях пути от оазиса Кадес. Уильямс утверждает, что это лучшее доказательство в пользу горы Синай, так как строки из священного текста соответствуют фактическому расположению горы.

В-третьих, израильтяне утратили точное расположения горы Синай после 850 г. до н. э., когда Илия бежал на святую гору. Если бы святая гора находилась в наиболее посещаемых районах севера, ее местоположение наверняка запомнилось бы, отмечает эксперт.

Но с такими доводами согласны далеко не все. Религиоведы называют как минимум 14 разных возможных мест. Среди них множество гор на Синайском полуострове в Египте, Иордании, Саудовской Аравии и Израиле.

Частично путаница происходит из-за неточностей в самих библейских текстах. К примеру, в Книге Исход говорится, что Моисею вручили таблички с заповедями на горе Синай, а в Книге Второзаконие пишется, что все происходило на горе Хорив. Возможно, одна гора имела несколько названий, но это невозможно проверить.

Также многие исследователи придерживаются мнения о том, что гора Синай – это не одно место, а сочетание множества мифов со всего Ближнего Востока. На протяжении веков эти истории передавались, редактировались, сливались с другими и дополнялись, скрывая их первоначальный контекст и содержание.

Напомним, потерянный фрагмент перевода Библии возрастом 1750 лет найден в библиотеке Ватикана. Утраченный текст обнаружили с помощью ультрафиолетовой фотографии.