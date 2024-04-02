Врата ада существуют: ученые нашли сооружения неолита в вулканических полях Саудовской Аравии (фото)

Во время археологических исследований вулканических полей в Саудовской Аравии, ученые нашли доказательства заселенности местности Харрат Хайбар. Они считают, что это место, которое сейчас является бесплодной пустыней, могло когда-то быть значительно более комфортным для жизни.

В западной части Саудовской Аравии лежит огромная территория, покрытая не только песком и гравием, но и древними вулканическими полями, известными как Хараат. Одно из таких полей, Харрат Хайбар, площадью 14 000 квадратных километров, расположено примерно в 137 километрах к северо-востоку от Аль-Мадины (Медины), пишет Arkeonews.

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Несмотря на безлюдный вид, есть данные, свидетельствующие о том, что люди когда-то населяли этот регион среди потоков лавы, что делает его одним из самых маловероятных мест на планете, пригодных для жизни. Недавние открытия обнаружили доказательства заселенности: сооружения, возраст которых достигает 9 000 лет.

Кроме стен каменного века, которые назвали "Воротами ада", археологи раскопали и другие необычные образования, в частности стены в форме похожей на воздушного змея и круглые сооружения, получившие названия "бычьи глаза" и "колесо" соответственно.

Фото: NASA

Некоторые предполагают, что такие сооружения могли служить ловушками для животных. Хотя традиционно считалось, что их использовали для охоты, некоторые исследователи теперь предполагают, что они могут быть ранними попытками одомашнивания животных, а не просто ловушками.

Открытие этих древних сооружений является относительно недавним событием. Хотя местные бедуинские племена издавна называли их "творениями старых людей", только благодаря современным технологиям, таким как спутниковые снимки, археологи смогли идентифицировать их как остатки неолитических сообществ.

Доктор Хью Томас из Университета Западной Австралии отметил важность этих открытий для переосмысления нашего понимания ранней истории человечества. Он отметил, что в период неолита эти засушливые ландшафты были гораздо более зелеными и поддерживали значительные популяции людей и животных.

Несмотря на большое количество сооружений, обнаруженных в районе Хайбар, их точное назначение остается неизвестным. Однако огромное разнообразие и исключительная сохранность этих сооружений делают это место уникальным центром археологических исследований.

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