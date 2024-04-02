Абакайнон, когда-то оживленный центр торговли и сельского хозяйства, играл важную роль в прошлом Сицилии. Он контролировал огромную территорию, простиравшуюся от Тирренского моря до горы Этна, и даже чеканил собственные монеты.

В деревне Трипи, на северо-востоке Сицилии, археологи обнаружили остатки большой стои, длинной галереи-портика, датируемой греко-римской эпохой. Эта находка является весомым доказательством существования Абакайнона, древнего города, упоминаемого в исторических текстах, пишет Arkeonews.

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Абакайнон, когда-то оживленный центр торговли и сельского хозяйства, играл важную роль в прошлом Сицилии. Он контролировал огромную территорию, простиравшуюся от Тирренского моря до горы Этна, и даже чеканил собственные монеты. Однако его судьба изменилась, когда он заключил союз с Карфагеном, а затем попал под власть Рима, что привело к его упадку и исчезновению.

Абакайнон играл важную роль в течение длительного периода, в частности во времена Дионисия Старшего правителя Сиракуз с 431 до н. э. по 367 до н. э. Однако во времена Гиерона II, 275 до 215 года до н. э., город исчез из исторических записей.

Фото: Arkeonews

Известность Абакайнона связана с его монетным двором, где чеканили серебряные и медные монеты, украшенные классическими изображениями, такими как свиноматки, кабаны и желуди, образцы которых сейчас хранятся в музеях по всему миру. Изображение желудей, вероятно, отражает большие дубовые леса, покрывающие близлежащие горы, обеспечивая пастбища для больших стад свиней.

На протяжении веков Абакайнон оставался потерянным для истории, но недавние раскопки в Трипе поставили под сомнение давнее убеждение, что город был полностью разрушен. Монеты, найденные во время этих раскопок, свидетельствуют о другой истории, побуждая ученых пересмотреть судьбу Абакайнона.

Окружающие деревни свидетельствуют о влиянии Абакайнона, и следы его старого плана города можно увидеть и сегодня. Во время раскопок были найдены сокровища, такие как золотые украшения и сложные украшения, демонстрирующие богатство местных жителей.

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