Профессор из США показал, почему COVID-19 намного опаснее малярии и сезонного гриппа

Американский профессор сравнил в анимированном графике смертность от COVID-19 и другие причины смертей. Об этом сообщает Liga.net.

Профессор экономики и финансов в Школе менеджмента в кампусе Флинта Мичиганского университета Марк Дж. Перри сравнивал смертность от коронавируса с такими причинами смерти, как малярия, убийство, болезнь Паркинсона, утопление, менингит, грипп, смерть при родах, алкоголизм, наркотическая зависимость, конфликты, гепатит, пожары, отравления, жара и холод, а также терроризм, национальные бедствия, сердечно-сосудистые заболевания и онкозаболевания.

В своем графике автор проанализировал временной период с января по конец мая 2020 года. Перри продемонстрировал, как в этом году менялось количество смертей по тем или другим причинам, а также скорость, с которой все напасти опередил COVID-19.

За исключением COVID-19, на указанные причины смерти приходится ~7% смертей в мире ежегодно.

Для создания графика профессором были использованы статистические данные из баз Глобального бремени болезней, Университета Джонса Хопкинса и Worldometers.

В комментарии к графику говорится, что коронавирус убивает больше, чем остальные причины. Для наглядности взяты некоторые факторы/причины смерти – не основные, вроде болезней сердечно-сосудистой системы, онкозаболеваний и проч.

Таким образом Перри хотел наглядно показать, что новый вирус опаснее многих других заболеваний, в том числе сезонного гриппа.

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