Профессор из США показал, почему COVID-19 намного опаснее малярии и сезонного гриппа
Американский профессор сравнил в анимированном графике смертность от COVID-19 и другие причины смертей. Об этом сообщает Liga.net.
Профессор экономики и финансов в Школе менеджмента в кампусе Флинта Мичиганского университета Марк Дж. Перри сравнивал смертность от коронавируса с такими причинами смерти, как малярия, убийство, болезнь Паркинсона, утопление, менингит, грипп, смерть при родах, алкоголизм, наркотическая зависимость, конфликты, гепатит, пожары, отравления, жара и холод, а также терроризм, национальные бедствия, сердечно-сосудистые заболевания и онкозаболевания.
В своем графике автор проанализировал временной период с января по конец мая 2020 года. Перри продемонстрировал, как в этом году менялось количество смертей по тем или другим причинам, а также скорость, с которой все напасти опередил COVID-19.
За исключением COVID-19, на указанные причины смерти приходится ~7% смертей в мире ежегодно.
Для создания графика профессором были использованы статистические данные из баз Глобального бремени болезней, Университета Джонса Хопкинса и Worldometers.
В комментарии к графику говорится, что коронавирус убивает больше, чем остальные причины. Для наглядности взяты некоторые факторы/причины смерти – не основные, вроде болезней сердечно-сосудистой системы, онкозаболеваний и проч.
Таким образом Перри хотел наглядно показать, что новый вирус опаснее многих других заболеваний, в том числе сезонного гриппа.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ученые узнали, как долго коронавирус остается заразным. Новое исследование показало, при каких условиях частицы коронавируса живут дольше.
- А финские ученые показали, как можно подхватить коронавирус во время пробежки. Исследователи сделали симуляцию того, как вирус может распространяться в супермаркете и на пробежке.
- Также громкий разговор помогает коронавирусу держаться в воздухе до 14 минут. Человек может распространять в воздухе тысячи капель ротовой жидкости во время разговора.
- Эксперимент с ультрафиолетом показал, как коронавирус распространяется в ресторанах. В эксперименте приняли участие 10 человек, среди которых был один "инфицированный".
- Также ученые выяснили, какие расстройства психики может вызвать коронавирус. Исследователи говорят, что риску подвержены пациенты с тяжелой формой COVID-19.
- Ученые тестируют препарат ибупрофен для лечения некоторых осложнений у пациентов с коронавирусом.