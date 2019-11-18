В Украине учителей больше, чем необходимо, – Новосад

В Украине работают учителей больше, чем необходимо. Об этом сказала глава Министерства образования Анна Новосад в эфире телеканала 1+1.

По ее мнению, в Украине действительно существует проблема, что количество учителей больше, чем нужно для нынешнего контингента учащихся.

"Безусловно, это вещь очень непопулярная, но тем учителям, которые работают в школах в селе и учеников которых будут возить в опорные школы, им нужно будет повышать квалификацию и переквалифицироваться", – сказала Новосад.

Она также напомнила, что в этом году состоится пилотный проект сертификации педагогических работников. Регистрация на сертификацию является добровольной и ее смогут пройти тысяча учителей начальных классов.

Новосад отметила, что в бюджете-2020 заложено повышение на 20% зарплаты для учителей, которые успешно пройдут такую сертификацию.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Новосад заявила, что для повышения зарплат учителям необходимо 45 миллиардов гривен.