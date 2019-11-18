Загороднюк: возврат Россией кораблей – это выполнение решения Морского трибунала

Возвращенные спустя почти год после захвата российской стороной катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" продолжат работу в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в своем Telegram-канале.

"После получения судов специалисты их осмотрят и дадут рекомендации, каким образом можно скорее их вернуть в службу", – написал Загороднюк.

Министр уточнил, что возврат захваченных в ноябре прошлого года кораблей не является актом доброй воли России.

"Я рассматриваю эти события как не что иное, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала", – отметил он.

Загороднюк пообещал, что будет и дальше строить военно-морской флот, который будет защищать Украину.

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