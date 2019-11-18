Загороднюк: возврат Россией кораблей – это выполнение решения Морского трибунала
Возвращенные спустя почти год после захвата российской стороной катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" продолжат работу в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в своем Telegram-канале.
"После получения судов специалисты их осмотрят и дадут рекомендации, каким образом можно скорее их вернуть в службу", – написал Загороднюк.
Министр уточнил, что возврат захваченных в ноябре прошлого года кораблей не является актом доброй воли России.
"Я рассматриваю эти события как не что иное, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала", – отметил он.
Загороднюк пообещал, что будет и дальше строить военно-морской флот, который будет защищать Украину.
Как ранее сообщал Фокус:
- В России заявили, что не признают юрисдикцию Международного трибунала в Гамбурге, который постановил освободить украинские суда и моряков после инцидента в Керченском проливе.
- 18 ноября МИД РФ заявило, что Россия передала Украине захваченные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". ВМС Украины подтвердило получение суден.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передача захваченых кораблей "не связана с решением трибунала".