Боевики 14 раз обстреляли украинских военных, есть раненый
18 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинсикй военный.
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Боевики обстреливали позиции подразделений ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, враг вел огонь из пушек БМП.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики совершили 7 обстрелов. дважды у Новомихайловки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
недалеко от Лебединского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Березового – с СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
у Талаковки и Гнутового – из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия;
неподалеку Широкиного – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" также зафиксировано 7 вражеских обстрелов.
неподалеку Крымского – из орудий БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
два раза вблизи Луганского – из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
дважды у Новотошківського – с вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
неподалеку Майского и Гладосового – со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
Как ранее сообщал Фокус:
- 14 ноября боевики обстреляли жилой дом в дачном поселке Акация. В результате обстрела произошел пожар: дом полностью уничтожен огнем.
- 17 ноября на Донбассе боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня.
- По данным ООН, в октябре 2019 года на востоке Украины двое гражданских были убиты и 10 ранены.