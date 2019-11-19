Боевики 14 раз обстреляли украинских военных, есть раненый

18 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинсикй военный.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Боевики обстреливали позиции подразделений ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, враг вел огонь из пушек БМП.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики совершили 7 обстрелов. дважды у Новомихайловки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

недалеко от Лебединского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Березового – с СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

у Талаковки и Гнутового – из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Широкиного – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" также зафиксировано 7 вражеских обстрелов.

неподалеку Крымского – из орудий БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

два раза вблизи Луганского – из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды у Новотошківського – с вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Майского и Гладосового – со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Как ранее сообщал Фокус:

14 ноября боевики обстреляли жилой дом в дачном поселке Акация. В результате обстрела произошел пожар: дом полностью уничтожен огнем.

17 ноября на Донбассе боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня.