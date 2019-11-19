В Запорожье в квартире нашли мертвыми семью

В Запорожье в квартире нашли мертвыми супругов и их сына.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

18 ноября в 19:24 в Днепровский отдел полиции поступило сообщение от женщины о том, что ее сестра с субботы не выходит на связь.

На место вызова прибыла следственно-оперативная группа, которая совместно с заявительницей зашла в дом ее родственницы, который находится по ул. Ладозкой, где было обнаружено тело женщины 1961 года рождения. Кроме этого, в квартире находилось тело мужчины 1959 года рождения, а также их сына 1994 года рождения.

"Предварительно установлено, что на телах супругов имеющиеся телесные повреждения, а их сын обнаружен повешенным. Сейчас продолжается осмотр места происшествия. Устанавливаются обстоятельства", – сообщила заместитель начальника следственного управления ГУНП Виктория Козарь.

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