НАБУ вынесло подозрение экс-нардепу от "Народного фронта" Дзендзерскому, – Лещенко
Национальное антикоррупционное бюро Украины по согласованию с прокурорами САП сообщило о подозрении народному депутату Верховной Рады VIII созыва по статье о декларировании недостоверных данных (ст. 366-1 Уголовного кодекса).
Об этом говорится на сайте НАБУ.
Имя депутата в сообщении не называется. Отмечается, что он не указал в своих декларациях за 2015-2018 годы наличие невыполненных финансовых обязательств перед банками в размере 4,7 млрд гривен.
В сообщении указано, что поскольку на момент совершения процессуального действия лицо отсутствовало по месту жительства, подозрение направлено по средствам почтовой и электронной связи.
Бывший народный депутат Верховной Рады VIII созыва Сергей Лещенко в своем Telegram-канале сообщает, что НАБУ вынесло подозрение Денису Дзендзерскому.
Денис Дзензерский занимал должность заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. В Раду прошел под №24 списка партии "Народный фронт", которую возглавлял экс-премьер Арсений Яценюк.
Совместно с отцом, предпринимателем из Днепра Виктором Дзензерским, он владеет холдингом "МНПК Веста", который является крупнейшим производителем и экспортером автомобильных аккумуляторных батарей.
Как ранее сообщал Фокус:
- В марте этого года Антикоррупционная прокуратура передала ГПУ представления на снятие неприкосновенности со Скуратовского и Дзензерского. Представление в Верховную Раду так и не было внесено.
- Детективы НАБУ задержали участников преступной группы, среди которых – сотрудница Офиса президента, по подозрению в получении неправомерной выгоды.