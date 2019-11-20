Боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим тишины

За сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами.

В районе группировки "Восток" террористы совершили 5 обстрелов: у Водяного, возле Старогнатовки, Березового, Гнутового.

В районе группировки "Север" боевики провели 6 обстрелов: возле Крымского, вблизи Южного, Железного, Луганского.

Потерь в результате обстрелов не было.

"С начала этих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Противник, из пушек БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов, обстрелял наши позиции в районе Березовой", – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус: