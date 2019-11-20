Кабмин уволил замминистра здравоохранения Загрийчука

Украина
Глава Минздра Зоряна Скалецкая предлагала Загрийчуку уйти по собственному желанию еще несколько недель назад

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра здравоохранения Михаила Загрийчука, сообщает Интерфакс-Украина.

"Загрийчук подал заявление об увольнении. Министр инициировала рассмотрение этого вопроса на правительстве, и мы решили удовлетворить его заявление", – сказал премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по результатам заседания правительства в среду.

Сам Михаил Загрийчук подтвердил свою отставку в Facebook.

"Сегодня подал в отставку с должности заместителя министра здравоохранения Украины! Спасибо всем за совместную работу, поддержку и помощь! Уверен, что наша система здравоохранения имеет огромный потенциал для развития! Верю в успешную медицину и процветающее государство - Украина! Продолжать дальше работать на благо наших пациентов и врачей! Желаю команде министерства успехов в дальнейшей работе и благодарю всех коллег. Это были тяжелые, но крутые времена !!!", – написал он.

Украинская правда сообщает, что министр здравоохранения Зоряна Скалецкая предлагала Загрийчуку уйти по собственному желанию еще несколько недель назад. Он якобы сначала отказался, а через несколько недель "передумал".

Ранее Загрийчук попал в скандал в министерстве, предложив написать заявление на увольнение гендиректору Директората медицинских услуг Оксане Сухоруковой, в связи с "расхождениями во взглядах". Она, однако, отказалась это делать.

Загрийчук был назначен на должность в сентябре этого года. До этого он работал хирургом Национального института хирургии и трансплантологии им. Шалимова.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 29 августа Верховная Рада Украины утвердила в кресле главы МОЗ Зоряну Скалецкую.