Кабмин уволил замминистра здравоохранения Загрийчука

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра здравоохранения Михаила Загрийчука, сообщает Интерфакс-Украина.

"Загрийчук подал заявление об увольнении. Министр инициировала рассмотрение этого вопроса на правительстве, и мы решили удовлетворить его заявление", – сказал премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по результатам заседания правительства в среду.

Сам Михаил Загрийчук подтвердил свою отставку в Facebook.

"Сегодня подал в отставку с должности заместителя министра здравоохранения Украины! Спасибо всем за совместную работу, поддержку и помощь! Уверен, что наша система здравоохранения имеет огромный потенциал для развития! Верю в успешную медицину и процветающее государство - Украина! Продолжать дальше работать на благо наших пациентов и врачей! Желаю команде министерства успехов в дальнейшей работе и благодарю всех коллег. Это были тяжелые, но крутые времена !!!", – написал он.

Украинская правда сообщает, что министр здравоохранения Зоряна Скалецкая предлагала Загрийчуку уйти по собственному желанию еще несколько недель назад. Он якобы сначала отказался, а через несколько недель "передумал".

Ранее Загрийчук попал в скандал в министерстве, предложив написать заявление на увольнение гендиректору Директората медицинских услуг Оксане Сухоруковой, в связи с "расхождениями во взглядах". Она, однако, отказалась это делать.

Загрийчук был назначен на должность в сентябре этого года. До этого он работал хирургом Национального института хирургии и трансплантологии им. Шалимова.

Как ранее сообщал Фокус:

29 августа Верховная Рада Украины утвердила в кресле главы МОЗ Зоряну Скалецкую.

24 сентября сотрудники ведомства написали открытое письмо главе Кабмина Алексею Гончаруку, в котором охарактеризовали действия нового руководства как угрозу продолжения реформы здравоохранения в Украине.

Премьер-министр Алексей Украины Гончарук отреагировал на обращение сотрудников Минздрава. Он заявил, что сейчас изучает ситуацию, которая сложилась в Министерстве здравоохранения и подчеркнул, что верит в компетентность нового руководства ведомства.

Глава МОЗ Зоряна Скалецкая в свою очередь заявила, что между одним из ее заместителей и частью коллектива ведомства есть внутренняя ссора, но она не влияет на работу ведомства.