На Донбассе ранены 6 украинских военных

На Донбассе с начала суток получили ранения шесть украинских военнослужащих.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"В течение текущих суток ранения в результате обстрелов получили 6 военнослужащих из состава Объединенных сил", – говорится в сообщении.

С полуночи боевики нарушили режим тишины три раза.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", – говорится в сводке.

Два обстрела украинских позиций пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", еще один – на район ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Стоит отметить, что участки разведения сил и средств под обстрел не попадали.

"В то время, как Украина всеми возможными дипломатическими путями пытается достичь мира, российские оккупанты цинично нарушают любые договоренности. Так, украинская сторона, на одном из участков сегодня дважды запрашивала "тишину" для оказания помощи раненым. Вооруженные формирования Российской Федерации давали на это согласие, но коварно продолжали вести огонь из автоматических гранатометов", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

Вечером 18 ноября главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что российские войска совершили атаку на позиции ВСУ в районе села Сизое Луганской области. Позиции 46-й десантно-штурмовой бригады были атакованы беспилотником, который прицельно сбросил боевую гранату.