В Киеве презентовали проект музея Голодомора
В Киеве в музейном комплексе Мыстецькый арсенал презентовали масштабный проект музея Голодомора.
Об этом написал секретарь Киевсовета Владимир Прокопив на своей странице в Facebook.
По его словам, проект разработан группой архитекторов компании Проектные системы (Киев), также привлечены компании Haley Sharpe Design Ltd (Канада, Великобритания) и Nizio Design International (Польша).
По данным Прокопива, музей будет включать в себя временную экспозицию, исследовательский центр, главный архив, кинозал, библиотеку, образовательные аудитории, детское пространство. Площадь комплекса – более 15000 кв. м.
Открыть музей планируется на Днепровских склонах к 90 годовщине Голодомора в 2022 году.
Как ранее сообщал Фокус:
- Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию по признанию Голодомора геноцидом украинского народа.
- В мае на сайте парламента Новой Зеландии появилась петиция о признании Голодомора 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа.
- МИД Германии выступил против того, чтобы Бундестаг признавал Голодомор геноцидом украинского народа.